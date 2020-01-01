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ПРОИСШЕСТВИЯ

На Широколановском полигоне произошел пожар, один военный попал в реанимацию – СМИ

В результате пожара на военном полигоне Широкий Лан в Николаевской области пострадало несколько военнослужащих, у сержанта 34-го батальона территориальной обороны многочисленные ожоги лица и конечностей, сообщает издание "Новости Н".

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Пожар возник в одной из палаток, затем огонь перекинулся на другие, сообщает издание
Пожар возник в одной из палаток, затем огонь перекинулся на другие, сообщает издание
Фото: pixabay.com

31 декабря на военном полигоне Широкий Лан в Николаевской области произошел пожар. Об этом 1 января "Новостям Н" сообщили военнослужащие одной из воинских частей, дислоцированных на полигоне.

Пожар возник утром в одной из палаток, в которой находились военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады, огонь перекинулся на соседние палатки. Его потушили сотрудники ГСЧС, подчеркивает издание "Новости Н".

В результате пожара несколько военнослужащих получили ожоги различной степени тяжести. Больше всех пострадал сержант 34-го батальона территориальной обороны, его с многочисленными ожогами лица и конечностей доставили в реанимацию Николаевского военного госпиталя.  Состояние пострадавшего расценивается как тяжелое, пишет издание.

Теги: пожар, ГСЧС, военные, полигон, батальоны, палатки, пострадавшие, военнослужащий, Широкий Лан
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