Вероятные виновницы пожара в немецком зоопарке сами пришли в полицию

Три женщины рассказали правоохранителям, что в новогоднюю ночь запускали небесные фонарики возле зоопарка в городе Крефельд на западе Германии. Полиция считает, что причиной пожара стал один из них.

2 января в полицию немецкого города Крефельд обратились три женщины – 60-летняя мать и две ее дочери страше 30 лет. Они, возможно, виновны в пожаре, случившемся в местном зоопарке в новогоднюю ночь, информирует пресс-служба полиции Крефельда.

Женщины признались, что в новогоднюю ночь запускали небесные фонарики возле зоопарка. Они рассказали, что фонариков было пять, тогда как правоохранители обнаружили только четыре.

По данным следствия, причиной пожара стал один из таких фонариков, который упал на крышу корпуса для обезьян.

Жительницы Крефельда рассказали правоохранителям, что заказывали фонари в интернет-магазине; они "не ожидали ужасных последствий" и "бесконечно сожалеют" о случившемся, сказано в релизе.

Полиция подозревает женщин в непредумышленном поджоге.

Как отмечает "Немецкая волна", в немецкой земле Северный Рейн – Вестфалия, где расположен Крефельд, запускать небесные фонари запрещено с 2009 года, как и в большинстве других земель Германии. Женщинам грозит наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до пяти лет в случае, если их вина будет доказана.

Пожар в обезьяннике произошел в ночь на 1 января, обезьянник, в котором обитали более 30 животных выгорел полностью. Выжили только два шимпанзе и пара горилл, сообщали в зоопарке. По данным "Немецкой волны", погибли как минимум пять орангутангов, две гориллы, один шимпанзе, а также золотистые львиные тамарины, карликовые игрунки, крыланы и птицы.