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В США пожарные сфотографировались на фоне горящего дома

В связи с публикацией фотографии на фоне горящего дома детройтским пожарным грозит дисциплинарное взыскание.

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Пожарные утверждают, что дом, возле которого было сделано фото, был пустой
Пожарные утверждают, что дом, возле которого было сделано фото, был пустой
Фото: pixabay.com

В США пожарные из управления города Детройт накануне Нового года опубликовали фото на фоне горящего дома. В связи с этим фактом начато расследование. Об этом CNN сообщил пожарный комиссар Детройта Эрик Джонс.

Он отметил, что пожарным грозит дисциплинарное взыскание.

Опубликованное фото было подписано: "Команда улучила минутку, чтобы сделать новогоднее селфи".

Удаленное фото пожарных. Фото: Карточный домик / Telegram
Удаленное фото пожарных. Фото: Карточный домик / Telegram

В комментарии CNN детройтские пожарные отметили, что горящий дом на фото был пуст, как и соседнее здание.

Позднее фотография была удалена, а вместо нее появилось объяснение ситуации.

Пожарные заявили, что никто из них не делал эту фотографию – их просто попросили ее опубликовать. В публикации отмечается, что единственная причина удаления – угрозы, которые получали пожарные из-за опубликованной фотографии.

https://www.facebook.com/DFDINCIDENTSPAGE/posts/2626183327466468

Теги: США, пожар, Детройт, расследование, курьез, селфи
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