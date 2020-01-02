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В Николаевской области загорелся тепловоз пассажирского поезда "Харьков – Херсон"

Вероятной причиной возгорания тепловоза пассажирского поезда "Харьков – Херсон" является замыкание высоковольтной камеры, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

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В результате пожара никто не пострадал, сообщили в ГСЧС
В результате пожара никто не пострадал, сообщили в ГСЧС
Фото: dsns.gov.ua

2 января возле станции Любино в Снигиревском районе Николаевской области загорелся тепловоз пассажирского поезда "Харьков – Херсон". Об этом проинформировал пресс-центре Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве отметили, что машинист, его помощник и проводники пытались потушить возгорание огнетушителями, но это им не удалось.

"Около 12.00 спасатели локализовали пожар, в 12.35 ликвидировали на площади 10 м², его вероятная причина – замыкание высоковольтной камеры секции Б тепловоза 2Т10УТ0070", – рассказали в пресс-центре.

Тепловоз отцепили от вагонов поезда и отогнали на безопасное расстояние.

В результате пожара никто не пострадал, сообщили в ГСЧС.

Теги: Украина, пожар, ГСЧС, Николаевская область, спасатели, вагоны, поезд
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