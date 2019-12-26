Клуб читателей
ГОРДОН
 
КИЕВ

В пансионате "Джерело" под Киевом по решению суда отключили электричество

Директор пансионата сообщил, что переселенцам из оккупированных районов Донбасса и из Крыма не раз предлагали другие варианты для проживания, но они не согласились переезжать, а в сентябре Госслужба по чрезвычайным ситуациям выявила в "Джерелі" 56 нарушений пожарной безопасности.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Пансионат непригоден для проживания, здание находится в аварийном состоянии, а системы электро-, водо-, и теплоснабжения требуют срочного ремонта, отметили в администрации
Пансионат непригоден для проживания, здание находится в аварийном состоянии, а системы электро-, водо-, и теплоснабжения требуют срочного ремонта, отметили в администрации
Фото: Пансионат "Джерело" / Facebook

ТОВ "Джерело Пущі-Водиці" ограничит электроснабжение пансионата "Джерело" под Киевом, где живут переселенцы из оккупированных районов Донбасса и из аннексированного Крыма, такое решение принял 26 ноя Окружной административный суд города Киева, сообщила в Facebook 26 декабря администрация пансионата.

"Данное решение является вынужденным и связано с необходимостью обеспечить безопасность жизни и здоровья людей, находящихся на территории пансионата. Судебное решение подразумевает полное отключение электроснабжения пансионата до устранения 56 нарушений, выявленных проверкой ГУ ГСЧС в городе Киеве. В рамках данной проверки в сентябре 2019 года специалисты ГСЧС присвоили риску возникновения пожаров и других чрезвычайных ситуаций наивысшую категорию. Проверка была вызвана, в том числе, трагическим случаем, произошедшем в пансионате Джерело в конце 2018 года. Тогда в одной из комнат пансионата из-за неисправности систем электроснабжения случился пожар и погиб один из его жителей-переселенцев", – сказано в сообщении.

В администрации отметили, что с 2014 года территория пансионата занята переселенцами из Крыма, Донецкой и Луганской областей, с начала военных действий на территории Украины в пансионате проживало более 180 человек.

"Мы всегда в полной мере понимали важность проблемы временно перемещенных граждан и поэтому в течение этого времени делали все возможное, чтобы помочь переселенцам адаптироваться к новым условиям жизни. В 2015 году под руководством начальника управления по вопросам чрезвычайных ситуаций департамента городского благоустройства и охраны окружающей среды КГГА Ткачука была организована поездка представителей жителей пансионата "Джерело" в города Кривой Рог, Никополь и Павлоград с целью ознакомления размещения в модульных городках, однако желающих сменить место жительства не нашлось. Также в 2016 году департаментом социальной политики был организован информационный пункт для выбора вариантов смены места пребывания на территории Украины (Харьков, Запорожье, Днепр, Кривой Рог, Никополь, Павлоград), однако ни один из вариантов, кроме получения жилья в городе Киеве, жителей пансионата не интересовал", – подчеркнули в "Джерелі".

Руководство пансионата также инициировало бесплатное предоставление проживающим в пансионате земельных участков в Киевской области и возможность переезда в помещения, адаптированные для круглогодичного проживания, но большинство переселенцев переезжать снова отказались.

"На протяжении пяти лет проживающие довели состояние инфраструктуры и здания пансионата до критического уровня. К сожалению, все это время у сотрудников ТОВ "Джерело Пущі Водиці" не было возможности контролировать состояние электрических сетей пансионата из-за противодействия людей, проживающих на его территории. При этом независимые экспертизы, проведенные в том числе департаментом социальной политики КГГА, подтвердили, что пансионат непригоден для проживания, здание находится в аварийном состоянии, а системы электро-, водо-, и теплоснабжения требуют срочного ремонта. Частично это связано с разворовыванием инфраструктуры пансионата его жителями. Несмотря на описанную выше трагедию, ситуация до сегодняшнего дня лишь усугубилась. Все наши попытки найти взаимопонимание с жителями-переселенцами и обеспечить полное устранение замечаний проверок ГУ ГСЧС остаются безуспешными", – заявили в пансионате.

Территория пансионата на сегодняшний день опасна для проживания, поэтому суд принял решение отключить электроснабжение, подытожили в администрации учреждения.

Теги: Киев, пожар, ГСЧС, переселенцы, электроснабжение, жилье
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Участница "Танцев со звездами" Гвоздева показала семью
Участница "Танцев со звездами" Гвоздева показала семью
  "Щастя без провини". Vlad Darwin и Alyosha презентовали трек. Аудио
  "Щастя без провини". Vlad Darwin и Alyosha презентовали трек. Аудио
Джамала повторила детский новогодний образ
Джамала повторила детский новогодний образ
  "Джон Генри". Вышел трейлер фильма с Лудакрисом и Терри Крюсом. Видео
  "Джон Генри". Вышел трейлер фильма с Лудакрисом и Терри Крюсом. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS