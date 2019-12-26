В пансионате "Джерело" под Киевом по решению суда отключили электричество

Директор пансионата сообщил, что переселенцам из оккупированных районов Донбасса и из Крыма не раз предлагали другие варианты для проживания, но они не согласились переезжать, а в сентябре Госслужба по чрезвычайным ситуациям выявила в "Джерелі" 56 нарушений пожарной безопасности.

ТОВ "Джерело Пущі-Водиці" ограничит электроснабжение пансионата "Джерело" под Киевом, где живут переселенцы из оккупированных районов Донбасса и из аннексированного Крыма, такое решение принял 26 ноя Окружной административный суд города Киева, сообщила в Facebook 26 декабря администрация пансионата.

"Данное решение является вынужденным и связано с необходимостью обеспечить безопасность жизни и здоровья людей, находящихся на территории пансионата. Судебное решение подразумевает полное отключение электроснабжения пансионата до устранения 56 нарушений, выявленных проверкой ГУ ГСЧС в городе Киеве. В рамках данной проверки в сентябре 2019 года специалисты ГСЧС присвоили риску возникновения пожаров и других чрезвычайных ситуаций наивысшую категорию. Проверка была вызвана, в том числе, трагическим случаем, произошедшем в пансионате Джерело в конце 2018 года. Тогда в одной из комнат пансионата из-за неисправности систем электроснабжения случился пожар и погиб один из его жителей-переселенцев", – сказано в сообщении.

В администрации отметили, что с 2014 года территория пансионата занята переселенцами из Крыма, Донецкой и Луганской областей, с начала военных действий на территории Украины в пансионате проживало более 180 человек.

"Мы всегда в полной мере понимали важность проблемы временно перемещенных граждан и поэтому в течение этого времени делали все возможное, чтобы помочь переселенцам адаптироваться к новым условиям жизни. В 2015 году под руководством начальника управления по вопросам чрезвычайных ситуаций департамента городского благоустройства и охраны окружающей среды КГГА Ткачука была организована поездка представителей жителей пансионата "Джерело" в города Кривой Рог, Никополь и Павлоград с целью ознакомления размещения в модульных городках, однако желающих сменить место жительства не нашлось. Также в 2016 году департаментом социальной политики был организован информационный пункт для выбора вариантов смены места пребывания на территории Украины (Харьков, Запорожье, Днепр, Кривой Рог, Никополь, Павлоград), однако ни один из вариантов, кроме получения жилья в городе Киеве, жителей пансионата не интересовал", – подчеркнули в "Джерелі".

Руководство пансионата также инициировало бесплатное предоставление проживающим в пансионате земельных участков в Киевской области и возможность переезда в помещения, адаптированные для круглогодичного проживания, но большинство переселенцев переезжать снова отказались.

"На протяжении пяти лет проживающие довели состояние инфраструктуры и здания пансионата до критического уровня. К сожалению, все это время у сотрудников ТОВ "Джерело Пущі Водиці" не было возможности контролировать состояние электрических сетей пансионата из-за противодействия людей, проживающих на его территории. При этом независимые экспертизы, проведенные в том числе департаментом социальной политики КГГА, подтвердили, что пансионат непригоден для проживания, здание находится в аварийном состоянии, а системы электро-, водо-, и теплоснабжения требуют срочного ремонта. Частично это связано с разворовыванием инфраструктуры пансионата его жителями. Несмотря на описанную выше трагедию, ситуация до сегодняшнего дня лишь усугубилась. Все наши попытки найти взаимопонимание с жителями-переселенцами и обеспечить полное устранение замечаний проверок ГУ ГСЧС остаются безуспешными", – заявили в пансионате.

Территория пансионата на сегодняшний день опасна для проживания, поэтому суд принял решение отключить электроснабжение, подытожили в администрации учреждения.