По факту пожара на полигоне Широкий Лан ведется служебное расследование

Военнослужащий, который получил ожоги во время пожара 31 декабря, сейчас находится в удовлетворительном состоянии.

По факту пожара на территории палаточного городка на полигоне Широкий Лан в Николаевской области, который произошел 31 декабря, ведется служебное расследование. Об этом 2 января сообщила пресс-служба 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко в Facebook.

Огонь вспыхнул около 5.30 в одной из палаток, а затем из-за порывов ветра перекинулся на две другие. В результате все три палатки сгорели. Состояние военнослужащего, который был доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии, врачи оценивают как удовлетворительное.