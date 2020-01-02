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По факту пожара на полигоне Широкий Лан ведется служебное расследование

Военнослужащий, который получил ожоги во время пожара 31 декабря, сейчас находится в удовлетворительном состоянии.

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Пожар произошел 31 декабря
Пожар произошел 31 декабря
Фото: pixabay.com

По факту пожара на территории палаточного городка на полигоне Широкий Лан в Николаевской области, который произошел 31 декабря, ведется служебное расследование. Об этом 2 января сообщила пресс-служба 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко в Facebook.

Огонь вспыхнул около 5.30 в одной из палаток, а затем из-за порывов ветра перекинулся на две другие. В результате все три палатки сгорели. Состояние военнослужащего, который был доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии, врачи оценивают как удовлетворительное.

https://www.facebook.com/57InfantryBrigade/posts/837015973419468

Теги: пожар, полигон, расследование, палатки, военнослужащий, Широкий Лан, Николаевская ОГА
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