В Испании произошел взрыв на химзаводе. Один человек погиб

В испанской области Каталония 14 января в городе Таррагона произошел взрыв на химзаводе. В результате происшествия по меньшей мере один человек погиб. Об этом сообщает Europa Press.
Четыре человека получили ранения. Двое их них – в тяжелом состоянии, а двое – в критическом. Еще один работник считается пропавшим без вести.
Химический завод, на котором произошел взрыв, является единственным производителем оксида этилена в Испании с мощностью 140 тыс. тонн в год. 50% производства предназначены для изготовления сырья, которое используется при производстве полимеров.
Причины взрыва пока неизвестны. Пожарные пытаются потушить пожар на заводе.
Местный журналист Джоан Меркаде опубликовал в Twitter видео пожара.
Explosió a la planta de la petroquímica de la Canonja. De moment no es sap quin ha estat el causant de l'explosió. S'ha escoltat i s'ha notat des de diversos punts de la demarcació (Tarragona i Vila-seca).— Joan Mercadé (@JoanMerka97) January 14, 2020
Vídeo vía @tarragonaradio pic.twitter.com/2OcOYK5qF2