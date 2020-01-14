В Испании произошел взрыв на химзаводе. Один человек погиб

Четыре человека получили ранения в результате взрыва на химическом заводе в городе Таррагона. Еще один работник считается пропавшим без вести.

Взрыв на заводе в Каталонии унес жизнь по меньшей мере одного человека Фото: ЕРА

В испанской области Каталония 14 января в городе Таррагона произошел взрыв на химзаводе. В результате происшествия по меньшей мере один человек погиб. Об этом сообщает Europa Press.

Четыре человека получили ранения. Двое их них – в тяжелом состоянии, а двое – в критическом. Еще один работник считается пропавшим без вести.

Химический завод, на котором произошел взрыв, является единственным производителем оксида этилена в Испании с мощностью 140 тыс. тонн в год. 50% производства предназначены для изготовления сырья, которое используется при производстве полимеров.

Причины взрыва пока неизвестны. Пожарные пытаются потушить пожар на заводе.

Местный журналист Джоан Меркаде опубликовал в Twitter видео пожара.