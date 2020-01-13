В Пакистане произошел взрыв в мечети, погибли 15 человек

В результате взрыва в пакистанской мечети 20 человек получили ранения.

В Пакистане в городе Кветта 15 человек, включая высокопоставленного сотрудника полиции, погибли в время взрыва в мечети 10 января. Об этом сообщила газета The News.

Еще 20 человек получили ранения в результате происшествия. Всех пострадавших доставили в больницу.

Ответственность за нападение на себя никто не взял.

7 января в Кветте произошел еще один взрыв, в результате которого два человека погибли и 14 получили ранения. Предварительные результаты расследования показали, что взрывчатка была установлена на велосипеде.