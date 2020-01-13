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В Пакистане произошел взрыв в мечети, погибли 15 человек

В результате взрыва в пакистанской мечети 20 человек получили ранения.

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Взрыв в мечети произошел 10 января
Взрыв в мечети произошел 10 января
Фото: ЕРА

В Пакистане в городе Кветта 15 человек, включая высокопоставленного сотрудника полиции, погибли в время взрыва в мечети 10 января. Об этом сообщила газета The News.

Еще 20 человек получили ранения в результате происшествия. Всех пострадавших доставили в больницу.

Ответственность за нападение на себя никто не взял.

7 января в Кветте произошел еще один взрыв, в результате которого два человека погибли и 14 получили ранения. Предварительные результаты расследования показали, что взрывчатка была установлена на велосипеде.

Теги: Пакистан, взрыв, взрывчатка, мечеть, расследование, пострадавшие, происшествия, ранение
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