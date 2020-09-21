В Киеве потушили пожар на свалке. Огонь перебросился на торфяники

На свалке в Дарницком районе произошел пожар. Позже он частично перекинулся на торфяники, поэтому в некоторых районах Киева наблюдается значительное задымление, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

Пожар начался на свалке и перекинулся на торфяники Фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві / Facebook

В Дарницком районе Киева 20 сентября горела свалка на территории предприятия на улице Ревуцкого, 41. По состоянию на утро 21 сентября огонь частично перекинулся на торфяники, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

"По состоянию на 8.00 21 сентября из-за пожара на свалке в Дарницком районе в некоторых районах города наблюдается значительное задымление, потому что пожар частично перебросился на торфяники. Сейчас открытого огня нет. Продолжается пролив отдельных очагов тления с привлечением специальной инженерной техники", – рассказали пожарные.

На месте пожара работают четыре пожарные автоцистерны, рукавный автомобиль и 22 человека личного состава.

Пожар начался в воскресенье, 20 сентября. По прибытии на место происшествия пожарные установили, что огонь распространился на площадь 500 м².

Пожар удалось локализовать к вечеру, в 17.00, уточнили в ГСЧС.