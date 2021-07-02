Рада приняла закон, который предусматривает проведение COVID-закупок через электронные аукционы

Законопроект о внесении изменений в закон "О публичных закупках" поддержали 350 народных депутатов при голосовании за основу и 355 нардепов – при голосовании за закон в целом.

При обсуждении документа в сессионном зале большинство выступавших поддержали такое решение, отметив, в частности, что возможностью проводить закупки без электронных торгов злоупотребляли.

"Действие этого закона не распространяется на случаи, если предметом закупки являются лекарственные средства, вакцины, медицинские, иммунобиологические препараты, расходные материалы для оказания медицинской помощи больным COVID-19 и медицинские изделия для вакцинации от COVID-19, медицинское оборудование для учреждений здравоохранения, оказывающих помощь пациентам с COVID-19, системы снабжения медицинских газов, необходимые для выполнения мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий коронавирусной болезни", – говорится в тексте документа.

Закон предусматривает, что на период действия в стране карантина COVID-закупки товаров и услуг проводятся через электронные аукционы не позднее чем через 20 дней после объявления закупки.