Рада приняла один из законов для сотрудничества с МВФ, Довбик побил рекорд Платини. Главное за день

Довбик (в центре) забил победный гол в матче со Швецией Фото: EPA

Рада приняла один из законов из "пакета" МВФ

Верховная Рада на заседании 30 июня приняла во втором чтении и в целом с технико-юридическими правками проект закона №4367 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования вопросов организации корпоративного управления в банках и других вопросов функционирования банковской системы". Документ является структурным маяком для продолжения сотрудничества с МВФ

Послы ЕС поддержали санкции против РФ

Послы стран Европейского союза решили поддержать продление экономических санкций против России, сообщил редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк. Пакет санкций должен быть принят на встрече министров иностранных дел ЕС 12 июля.

Apple открыла представительство в Украине

Технологическая компания Apple 30 июня открыла официальное представительство в Украине. Теперь компания будет напрямую ввозить технику в Украину и контролировать магазины официальных дилеров.

Довбик побил рекорд Платини

24-летний нападающий сборной Украины по футболу Артем Довбик вошел в историю чемпионатов Европы, он забил самый поздний победный мяч на турнирах. В матче 1/8 финала Евро 2020 против команды Швеции украинский форвард отличился в воротах соперника на 120-й минуте и 37-й секунде поединка. Таким образом, Довбик побил рекорд французского нападающего Мишеля Платини, который держался с 1984 года.

Заявления Путина об Украине

30 июня прошла "горячая линия" с президентом РФ Владимиром Путиным, во время которой он сделал несколько заявлений об Украине. В частности, Путин назвал россиян и украинцев "одним народом", высказался о домашнем аресте нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и раскритиковал законопроект Зеленского о коренных народах.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил, что украинцы и россияне – не один народ, но могли бы иметь добрососедские отношения, если бы не российская агрессия против Украины. Также он заявил, что Путин хочет, чтобы вопросы Украины решались в Москве.

Увольнение департамента НБУ

Глава департамента лицензирования Нацбанка Украины Александр Бевз сообщил, что вся команда руководителей департамента подала в отставку из-за централизации принятия решений в одних руках и замены коллегиальности директивным принятием решений. По мнению Бевза, нынешняя ситуация в НБУ грозит откатом реформ в банковской сфере и регулировании небанковского сектора.

В НБУ заявили, что департамент продолжает работу в штатном режиме. В пресс-службе регулятора подчеркнули, что заявления об увольнении подали девять сотрудников департамента лицензирования НБУ, в то время как штат департамента составляет 107 сотрудников.