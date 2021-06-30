Департамент лицензирования, руководители которого уволились, продолжает работу в штатном режиме – НБУ

В НБУ сообщили, что департамент лицензирования, руководители и начальники подразделений которого уволились, продолжает свою работу Фото: depositphotos.com

Департамент выполняет возложенные на него задачи и функции по регистрации и лицензированию банков, финансовых учреждений и других юридических лиц, осуществлению лицензионных, согласовательных и регистрационных действий на платежном рынке.

В Нацбанке подчеркнули, что заявления об увольнении подали девять сотрудников департамента лицензирования НБУ, в то время как штат департамента составляет 107 сотрудников.

Отмечается, что новый руководитель департамента и руководители структурных подразделений, входящих в его состав, будут назначаться на должности в порядке, установленном п. 31 ст. 15 закона Украины "О Национальном банке Украины", и в соответствии с установленными в НБУ процедурами.

"Для Национального банка безусловным приоритетом является сохранение коллегиального подхода при принятии решений, при котором разногласия в экспертных позициях становятся основой для профессиональных дискуссий и новых возможностей, а не публичных обвинений", – заявили в НБУ.

Сегодня глава департамента лицензирования Александр Бевз сообщил, что вся команда руководителей департамента подала в отставку из-за централизации принятия решений в одних руках и замены коллегиальности директивным принятием решений.

По мнению Бевза, нынешняя ситуация в НБУ грозит откатом реформ в банковской сфере и регулировании небанковского сектора.