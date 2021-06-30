Команда одного из департаментов НБУ подала в отставку полным составом из-за несогласия с действиями руководства

Нынешняя ситуация в НБУ грозит откатом реформ в банковской сфере и регулировании небанковского сектора, считают в департаменте Фото: Александр Бевз / Facebook

Увольняются следующие сотрудники:

директор департамента Александр Бевз;

замдиректора департамента Екатерина Жебанова;

начальник управления лицензирования банков и кредитных союзов Дмитрий Ткачук;

замначальника этого управления Богдан Ильченко;

начальник управления лицензирования страховых компаний Дмитрий Смаль;

начальник управления лицензирования финансовых компаний Вадим Романюк;

замначальника экспертно-аналитического управления Дарья Дашкевич;

главные эксперты этого управления Евгений Воробьев и Стефан Дженков.

"Мы искренне любим НБУ и хотим в дальнейшем в нем работать. Однако продолжение нашей работы в Национальном банке пока невозможно. Централизация принятия решений в одних руках, замена коллегиальности директивным принятием решений, по нашему мнению, недопустимы в работе Национального банка Украины", – написал Бевз.

По мнению сотрудников департамента, НБУ на сегодня далеко отошел от стандартов прозрачного принятия решений, своевременной и объективной коммуникации, независимой работы коллегиальных органов регулятора, невмешательства в надзорные процессы как извне, так и изнутри, автономии департаментов в формировании своей профессиональной позиции.

По словам Бевза, нынешняя ситуация в НБУ грозит откатом реформ в банковской сфере и регулировании небанковского сектора.

"Нам искренне жаль, что сейчас мы не можем продолжить свою работу, в которую мы верим и всегда стараемся делать качественно, профессионально, с максимальной лояльностью к нашей институции и государству. Наши полномочия связаны с критически важной частью работы НБУ: доступ на рынок новых компаний, согласование руководителей банков, разрешения на покупку банков и финансовых компаний, а также слияние и поглощение, оценка корпоративного управления и структур собственности и многое другое. Мы отказываемся отступать от принципов, потому что понимаем, к каким последствиям для страны это приведет", – подчеркнул глава департамента.