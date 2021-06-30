Команда одного из департаментов НБУ подала в отставку полным составом из-за несогласия с действиями руководства

Увольняются следующие сотрудники:
"Мы искренне любим НБУ и хотим в дальнейшем в нем работать. Однако продолжение нашей работы в Национальном банке пока невозможно. Централизация принятия решений в одних руках, замена коллегиальности директивным принятием решений, по нашему мнению, недопустимы в работе Национального банка Украины", – написал Бевз.
По мнению сотрудников департамента, НБУ на сегодня далеко отошел от стандартов прозрачного принятия решений, своевременной и объективной коммуникации, независимой работы коллегиальных органов регулятора, невмешательства в надзорные процессы как извне, так и изнутри, автономии департаментов в формировании своей профессиональной позиции.
По словам Бевза, нынешняя ситуация в НБУ грозит откатом реформ в банковской сфере и регулировании небанковского сектора.
"Нам искренне жаль, что сейчас мы не можем продолжить свою работу, в которую мы верим и всегда стараемся делать качественно, профессионально, с максимальной лояльностью к нашей институции и государству. Наши полномочия связаны с критически важной частью работы НБУ: доступ на рынок новых компаний, согласование руководителей банков, разрешения на покупку банков и финансовых компаний, а также слияние и поглощение, оценка корпоративного управления и структур собственности и многое другое. Мы отказываемся отступать от принципов, потому что понимаем, к каким последствиям для страны это приведет", – подчеркнул глава департамента.
1 июля 2020 года подал в отставку тогдашний глава НБУ Яков Смолий, как он сообщил, из-за "систематического политического давления на НБУ" со стороны властей. Выступая в Раде перед увольнением, он заявил, что от него требовали принимать экономически необоснованные решения, которые могли нанести ущерб украинской экономике.
Его место занял Кирилл Шевченко. После этого в руководстве НБУ из команды Смолия остались только заместители главы НБУ Катерина Рожкова и Дмитрий Сологуб.
В октябре 2020 года совет Национального банка объявил Рожковой и Сологубу выговор и выразил недоверие. Поводом для этого, как заявили в совете, стали нарушения распорядительных актов НБУ, Кодекса этики работника НБУ, правил внутреннего распорядка для работников НБУ и требований Кодекса законов о труде.
По словам главы Нацбанка Кирилла Шевченко, выговоры Рожковой и Сологубу были сделаны за нарушение политики коммуникаций.
После выговора Рожкову лишили ряда полномочий по регулированию банковской сферы. Сама Рожкова считает, что решение о перераспределении полномочий "не соответствует лучшим мировым практикам".
Выговор Рожковой и Сологубу отменил суд. В июне Сологуб уволился из Нацбанка.
В марте Рожкова заявила о цензуре в НБУ – руководство департамента коммуникаций регулятора запретило публиковать в оригинальном виде ее интервью для издания "Новое время".