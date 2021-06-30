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Команда одного из департаментов НБУ подала в отставку полным составом из-за несогласия с действиями руководства

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Нынешняя ситуация в НБУ грозит откатом реформ в банковской сфере и регулировании небанковского сектора, считают в департаменте
Нынешняя ситуация в НБУ грозит откатом реформ в банковской сфере и регулировании небанковского сектора, считают в департаменте
Фото: Александр Бевз / Facebook

Команда руководителей департамента лицензирования Национального банка в полном составе подала в отставку из-за несогласия с политикой руководства. Об этом сообщил в Facebook глава департамента Александр Бевз.

Увольняются следующие сотрудники:

  • директор департамента Александр Бевз;
  • замдиректора департамента Екатерина Жебанова;
  • начальник управления лицензирования банков и кредитных союзов Дмитрий Ткачук;
  • замначальника этого управления Богдан Ильченко;
  • начальник управления лицензирования страховых компаний Дмитрий Смаль;
  • начальник управления лицензирования финансовых компаний Вадим Романюк;
  • замначальника экспертно-аналитического управления Дарья Дашкевич;
  • главные эксперты этого управления Евгений Воробьев и Стефан Дженков.

"Мы искренне любим НБУ и хотим в дальнейшем в нем работать. Однако продолжение нашей работы в Национальном банке пока невозможно. Централизация принятия решений в одних руках, замена коллегиальности директивным принятием решений, по нашему мнению, недопустимы в работе Национального банка Украины", – написал Бевз.

По мнению сотрудников департамента, НБУ на сегодня далеко отошел от стандартов прозрачного принятия решений, своевременной и объективной коммуникации, независимой работы коллегиальных органов регулятора, невмешательства в надзорные процессы как извне, так и изнутри, автономии департаментов в формировании своей профессиональной позиции.

По словам Бевза, нынешняя ситуация в НБУ грозит откатом реформ в банковской сфере и регулировании небанковского сектора.

"Нам искренне жаль, что сейчас мы не можем продолжить свою работу, в которую мы верим и всегда стараемся делать качественно, профессионально, с максимальной лояльностью к нашей институции и государству. Наши полномочия связаны с критически важной частью работы НБУ: доступ на рынок новых компаний, согласование руководителей банков, разрешения на покупку банков и финансовых компаний, а также слияние и поглощение, оценка корпоративного управления и структур собственности и многое другое. Мы отказываемся отступать от принципов, потому что понимаем, к каким последствиям для страны это приведет", – подчеркнул глава департамента.

https://www.facebook.com/oleksandr.bevz.9/posts/4256219791123032

Контекст:

1 июля 2020 года подал в отставку тогдашний глава НБУ Яков Смолий, как он сообщил, из-за "систематического политического давления на НБУ" со стороны властей. Выступая в Раде перед увольнением, он заявил, что от него требовали принимать экономически необоснованные решения, которые могли нанести ущерб украинской экономике.

Его место занял Кирилл Шевченко. После этого в руководстве НБУ из команды Смолия остались только заместители главы НБУ Катерина Рожкова и Дмитрий Сологуб.

В октябре 2020 года совет Национального банка объявил Рожковой и Сологубу выговор и выразил недоверие. Поводом для этого, как заявили в совете, стали нарушения распорядительных актов НБУ, Кодекса этики работника НБУ, правил внутреннего распорядка для работников НБУ и требований Кодекса законов о труде.

По словам главы Нацбанка Кирилла Шевченко, выговоры Рожковой и Сологубу были сделаны за нарушение политики коммуникаций.

После выговора Рожкову лишили ряда полномочий по регулированию банковской сферы. Сама Рожкова считает, что решение о перераспределении полномочий "не соответствует лучшим мировым практикам".

Выговор Рожковой и Сологубу отменил суд. В июне Сологуб уволился из Нацбанка.

В марте Рожкова заявила о цензуре в НБУ – руководство департамента коммуникаций регулятора запретило публиковать в оригинальном виде ее интервью для издания "Новое время".

Теги: НБУ, банки, Нацбанк, финансы, увольнение, нарушение
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