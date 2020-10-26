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"Обновленная команда хочет сделать что-то новое и нетрадиционное". Рожкова прокомментировала ситуацию в НБУ

Первый замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова заявила, что решение о перераспределении полномочий в НБУ не соответствует принципам независимости регулятора.

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Рожкова: Невыносимая жажда инноваций не учитывает мировые практики
Рожкова: Невыносимая жажда инноваций не учитывает мировые практики
Фото: NBU / Flickr

Первый заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова подтвердила 26 октября в Facebook появившуюся ранее информацию о перераспределении полномочий в Нацбанке.

"Предоставляю свой личный комментарий относительно решения о перераспределении полномочий в НБУ. Мы с [замглавы НБУ] Дмитрием Сологубом не поддержали это решение. Почему? Во-первых, такой подход не соответствует лучшим мировым практикам. Во-вторых, такое решение разрушает коллегиальность и создает угрозы для принятия Национальным банком по-настоящему беспристрастных решений. И, наконец, это не соответствует принципам независимости, которые были заложены в основу трансформации Национального банка в 2014–2015 годах", – написала она.

Первый замглавы НБУ напомнила, что данная трансформация проводилась с учетом требований Международного валютного фонда.

"Это тот случай, когда невыносимая жажда инноваций не учитывает мировые практики. Обновленная команда хочет сделать что-то совершенно новое и нетрадиционное. Возможно, эта новелла войдет в перечень выдающихся практик центробанкинга в мире. Очень не хочется пропустить этот факт", – отметила Рожкова.

https://www.facebook.com/ekrozhkova/posts/4706162746123461

21 октября "Экономическая правда" сообщила, что Рожкову накануне лишили ряда полномочий по регулированию банковской сферы. В частности, из ее подчинения вывели шесть ключевых департаментов, передав в управление Рожковой три подразделения, которые "не имеют существенного значения в регулировании банков". Издание отмечало, что в подчинении главы НБУ Кирилла Шевченко оказалось 15 подразделений регулятора, то есть почти половина всех структурных единиц.

Перед этим, 2 октября, совет НБУ объявил выговор Рожковой и Сологубу и выразил недоверие. Причиной такого решения в НБУ назвали "нарушение распорядительных актов НБУ, кодекса этики работника НБУ, правил внутреннего распорядка для работников НБУ, нарушение требований Кодекса законов о труде". По данным "Интерфакс-Украина", Шевченко голосовал за это решение.

Рожкова сказала, что причиной выговора может быть ее и Сологуба общение со СМИ. "Ничего крамольного, что бы шло вразрез с "генеральной линией партии", не озвучивалось. Мы говорили, что независимость НБУ – это о коллегиальности. Что новой команде нужно немного времени, чтобы сработаться. И все в таком духе. Не верите, что в 2020 году могут объявлять выговор за общение со средствами массовой информации? Я тоже до конца не верила, что цензура дошла до стен Национального банка. Но чему удивляться, если решение принималось "ночью нагло топором", – заявила она.

Сологуб назвал дикостью объявление выговора и недоверия ему и Рожковой. В интервью "Интерфакс-Украина", вышедшем 24 сентября, он говорил, что Киев потерял возможность получить два транша МВФ до конца года, поэтому нужно стараться получить один.

Комментируя выговор Рожковой и Сологубу, глава совета НБУ Богдан Данилишин сказал, что "некоторые пытаются навязывать обществу личные взгляды".

Член совета Виталий Шапран назвал действия совета НБУ "педагогическими" и сказал, что объявление недоверия и выговор не означают увольнения Рожковой и Сологуба. "Если они изменятся, будут искать наши голоса, будут работать, подойдут к нам, объяснят свою позицию, например, то все возможно в дальнейшем", – заявил Шапран.

В МВФ отреагировали на объявление выговора Рожковой и Сологубу. Постоянный представитель Фонда в Украине Йоста Люнгман напомнил, что критерии управления Нацбанком Украины были разработаны в консультациях со специалистами МВФ, и призвал придерживаться их.

По словам Шевченко, выговоры Рожковой и Сологубу были сделаны за нарушение политики коммуникаций.

Шевченко был назначен главой НБУ 16 июля 2020 года.

Теги: МВФ, НБУ, Нацбанк, Екатерина Рожкова
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