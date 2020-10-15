ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Рожкова о работе Нацбанка под руководством Шевченко: Я бы не сказала, что виден откат реформ

Первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова заявила, что до прихода на пост главы Нацбанка Кирилла Шевченко это была более демократичная организация.

Рожкова: То, что я вижу сейчас, более автократичный стиль
Рожкова: То, что я вижу сейчас, – более автократичный стиль
Фото: Катерина Рожкова / Facebook

Первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова в опубликованном 15 октября интервью LIGA.net заявила, что не видит отката реформ после прихода на пост главы Нацбанка Кирилла Шевченко.

"Я бы говорила об определенном столкновении разных корпоративных культур. При Валерии Алексеевне [Гонтаревой] и Якове Васильевиче [Смолие] при всех их отличиях в плане управленческих и лидерских качеств, как и сложности решений, которые их команды принимали, система Нацбанка основывалась на внутренней свободе, в том числе это касается высказываний. На мой взгляд, это была более демократичная организация. То, что я вижу сейчас, – более автократичный стиль. Когда две разные управленческие культуры сталкиваются между собой, нужно время для того, чтобы выработался симбиоз", – подчеркнула Рожкова.

По ее мнению, сейчас преждевременно делать выводы об откате реформ последних лет.

"Выводы делать рано, но я бы не сказала, что виден откат реформ, мы по-прежнему принимаем решения коллегиально. С другой стороны, отчасти я согласна, что госструктуры должны соблюдать определенные правила и стандарты распространения информации внутри. При этом качество решений напрямую зависит от возможности свободно высказываться и отстаивать профессиональную позицию", – отметила Рожкова.

15 марта 2018 года Верховная Рада уволила главу НБУ Валерию Гонтареву, которая занимала этот пост с июня 2014 года. 

В это же день новым председателем Нацбанка был назначен Яков Смолий, который с 11 мая 2017 года исполнял обязанности главы НБУ.

Смолий был уволен 3 июля 2020 года. Он подал в отставку из-за "систематического политического давления на НБУ" со стороны властей. Выступая в Раде перед увольнением, он заявил, что от него требовали принимать экономически необоснованные решения, которые могли нанести ущерб украинской экономике.

16 июля Рада назначила Кирилла Шевченко новым главой Нацбанка Украины.

Теги: Украина, Валерия Гонтарева, Нацбанк, Екатерина Рожкова, Яков Смолий, Кирилл Шевченко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Брежнева показала черно-белое фото с родными сестрами
Брежнева показала черно-белое фото с родными сестрами
В розовом пальто и шляпе. 94-летняя королева Елизавета II впервые за время карантина посетила официальное мероприятие
В розовом пальто и шляпе. 94-летняя королева Елизавета II впервые за время карантина посетила официальное мероприятие
"Со здорвьем все хорошо". Витвицкая ответила на вопросы о материнстве
"Со здорвьем все хорошо". Витвицкая ответила на вопросы о материнстве
Рэпер Post Malone получил девять наград Billboard Music Awards
Рэпер Post Malone получил девять наград Billboard Music Awards
Анита Луценко рассказала, какой должна быть минимальная физнагрузка
Анита Луценко рассказала, какой должна быть минимальная физнагрузка
  Представитель от Украины на "Детском Евровидении 2020" презентовал клип на конкурсную песню. Видео
  Представитель от Украины на "Детском Евровидении 2020" презентовал клип на конкурсную песню. Видео
"Раз и навсегда". Милевский заявил, что возвращается в Украину
"Раз и навсегда". Милевский заявил, что возвращается в Украину
Украинские женщины-военнослужащие приняли участие в фотосессии для бренда женского белья
Украинские женщины-военнослужащие приняли участие в фотосессии для бренда женского белья
Феникс сыграет роль французского императора Наполеона Бонапарта в картине Скотта
Феникс сыграет роль французского императора Наполеона Бонапарта в картине Скотта
Шепелев: Режим Лукашенко преступный. Так не должно, так не может продолжаться
Шепелев: Режим Лукашенко преступный. Так не должно, так не может продолжаться
"Когда достигаешь статуса, с тобой многие хотят дружить". Никитюк рассказала, почему не заводит новые отношения
"Когда достигаешь статуса, с тобой многие хотят дружить". Никитюк рассказала, почему не заводит новые отношения
"Воспоминание о днях, когда мы принадлежали друг другу". Кухар обнародовала нежные фото с мужем
"Воспоминание о днях, когда мы принадлежали друг другу". Кухар обнародовала нежные фото с мужем
"Иногда стоит потерять титул "Женщина года", чтобы стать "героем пятилетия"!" Тодоренко похвасталась российской наградой
"Иногда стоит потерять титул "Женщина года", чтобы стать "героем пятилетия"!" Тодоренко похвасталась российской наградой
Виторган предположил, что переболел COVID-19 до начала пандемии
Виторган предположил, что переболел COVID-19 до начала пандемии
"Наша радость, счастье, вдохновение". Сумская показала маму-именинницу
"Наша радость, счастье, вдохновение". Сумская показала маму-именинницу
Новое громкое заявление Королевой об измене Тарзана: С моей подачи муж пригласил эту девицу к нам в квартиру
Новое громкое заявление Королевой об измене Тарзана: С моей подачи муж пригласил эту девицу к нам в квартиру
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Крутые цифры". В сети поздравляют Преснякова с рождением ребенка
"Крутые цифры". В сети поздравляют Преснякова с рождением ребенка
  "Произошла очень некорректная история со стороны Оли". Притула рассказал, почему прекратил общение с Фреймут
"Произошла очень некорректная история со стороны Оли". Притула рассказал, почему прекратил общение с Фреймут
Топлес и в сапогах. Солистка Little Big Таюрская показала любимое фото
Топлес и в сапогах. Солистка Little Big Таюрская показала любимое фото
Невестка Марченко крупным планом сняла свадебный поцелуй с ее сыном. Видео
Невестка Марченко крупным планом сняла свадебный поцелуй с ее сыном. Видео
"Хорошенький беременяш". Пресняков показал жену после полученных поздравлений о рождении ребенка
"Хорошенький беременяш". Пресняков показал жену после полученных поздравлений о рождении ребенка
"Этих мальчишек я брал с собой везде, теперь они меня катают на яхте". Комаровский показал своих сыновей
"Этих мальчишек я брал с собой везде, теперь они меня катают на яхте". Комаровский показал своих сыновей
Умер знаменитый украинский клипмейкер, работавший с Поляковой, Тиной Кароль, Dzidzio, ТНМК
Умер знаменитый украинский клипмейкер, работавший с Поляковой, Тиной Кароль, Dzidzio, ТНМК
"Сижу сейчас и плачу". У жены Бабкина украли доступ к странице в Instagram
"Сижу сейчас и плачу". У жены Бабкина украли доступ к странице в Instagram
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS