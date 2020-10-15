Рожкова о работе Нацбанка под руководством Шевченко: Я бы не сказала, что виден откат реформ

Первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова заявила, что до прихода на пост главы Нацбанка Кирилла Шевченко это была более демократичная организация.

Рожкова: То, что я вижу сейчас, – более автократичный стиль Фото: Катерина Рожкова / Facebook

Первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова в опубликованном 15 октября интервью LIGA.net заявила, что не видит отката реформ после прихода на пост главы Нацбанка Кирилла Шевченко.

"Я бы говорила об определенном столкновении разных корпоративных культур. При Валерии Алексеевне [Гонтаревой] и Якове Васильевиче [Смолие] при всех их отличиях в плане управленческих и лидерских качеств, как и сложности решений, которые их команды принимали, система Нацбанка основывалась на внутренней свободе, в том числе это касается высказываний. На мой взгляд, это была более демократичная организация. То, что я вижу сейчас, – более автократичный стиль. Когда две разные управленческие культуры сталкиваются между собой, нужно время для того, чтобы выработался симбиоз", – подчеркнула Рожкова.

По ее мнению, сейчас преждевременно делать выводы об откате реформ последних лет.

"Выводы делать рано, но я бы не сказала, что виден откат реформ, мы по-прежнему принимаем решения коллегиально. С другой стороны, отчасти я согласна, что госструктуры должны соблюдать определенные правила и стандарты распространения информации внутри. При этом качество решений напрямую зависит от возможности свободно высказываться и отстаивать профессиональную позицию", – отметила Рожкова.

15 марта 2018 года Верховная Рада уволила главу НБУ Валерию Гонтареву, которая занимала этот пост с июня 2014 года.

В это же день новым председателем Нацбанка был назначен Яков Смолий, который с 11 мая 2017 года исполнял обязанности главы НБУ.

Смолий был уволен 3 июля 2020 года. Он подал в отставку из-за "систематического политического давления на НБУ" со стороны властей. Выступая в Раде перед увольнением, он заявил, что от него требовали принимать экономически необоснованные решения, которые могли нанести ущерб украинской экономике.

16 июля Рада назначила Кирилла Шевченко новым главой Нацбанка Украины.