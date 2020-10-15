Рожкова заявила, что больше месяца не общается с главой НБУ Шевченко

Первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова считает, что она и глава регулятора Кирилл Шевченко пришли в Нацбанк из разных корпоративных культур.

Рожкова заявила, что расстроена тем фактом, что Шевченко голосовал за выговор ей и заместителю главы НБУ Дмитрию Сологубу Фото: Алла Савьюк / Facebook

Первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова в опубликованном 15 октября интервью LIGA.net заявила, что больше месяца не общается с главой Нацбанка Кириллом Шевченко.

По ее словам, в последний раз с руководителем регулятора они разговаривали 10 сентября.

"Думаю, дело в разных корпоративных культурах, из которых мы пришли в Нацбанк. Но я не считаю это непреодолимой пропастью", – сказала замглавы НБУ.

Рожкова подчеркнула, что расстроена тем фактом, что Шевченко голосовал за выговор и недоверие ей и заместителю главы НБУ Дмитрию Сологубу.

"Он даже не сообщил нам о принятом решении. Формально мы узнали об этом из коммуникаций главы совета НБУ. Мне кажется, что есть другой инструментарий – можно было просто поговорить, например. Наши отношения с советом сложно назвать безоблачными. Но ранее глава НБУ всегда отстаивал позицию правления. Это голосование было примером, когда произошло кардинально не так", – отметила Рожкова.

Совет НБУ объявил выговор Рожковой и Сологубу и выразил недоверие 2 октября. Причиной такого решения в НБУ назвали "нарушение распорядительных актов НБУ, кодекса этики работника НБУ, правил внутреннего распорядка для работников НБУ, нарушение требований Кодекса законов о труде". По данным "Интерфакс-Украина", Шевченко голосовал за это решение.

Рожкова сказала, что причиной выговора может быть ее и Сологуба общение со СМИ. Она упоминала комментарий Kyiv Post. "Ничего крамольного, что бы шло вразрез с "генеральной линией партии", не озвучивалось. Мы говорили, что независимость НБУ – это о коллегиальности. Что новой команде нужно немного времени, чтобы сработаться. И все в таком духе. Не верите, что в 2020 году могут объявлять выговор за общение со средствами массовой информации? Я тоже до конца не верила, что цензура дошла до стен Национального банка. Но чему удивляться, если решение принималось "ночью нагло топором", – заявила она.

Сологуб назвал дикостью объявление выговора и недоверия ему и Рожковой. В интервью "Интерфакс-Украина", вышедшем 24 сентября, Сологуб говорил, что Киев потерял возможность получить два транша МВФ до конца года, поэтому нужно стараться получить один.

Член совета Виталий Шапран назвал действия совета НБУ "педагогическими" и сказал, что объявление недоверия и выговор не означают увольнения Рожковой и Сологуба. "Если они изменятся, будут искать наши голоса, будут работать, подойдут к нам, объяснят свою позицию, например, то все возможно в дальнейшем", – заявил Шапран.

В МВФ отреагировали на объявление выговора Рожковой и Сологубу. Постоянный представитель Фонда в Украине Йоста Люнгман напомнил, что критерии управления Нацбанком Украины были разработаны в консультациях со специалистами МВФ, и призвал придерживаться их.

По словам Шевченко, выговоры Рожковой и Сологубу были сделаны за нарушение политики коммуникаций.