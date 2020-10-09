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ПОЛИТИКА

Глава НБУ Шевченко рассказал, за что объявили выговор Рожковой и Сологубу

По словам главы Нацбанка Украины Кирилла Шевченко, объявление выговоров первому заместителю председателя НБУ Екатерине Рожковой и заместителю главы НБУ Дмитрию Сологубу – это "история нарушения внутренних процедур, а не политического давления".

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Глава НБУ о выговоре Рожковой и Сологубу: Отдельные члены нашей команды нарушили нашу политику коммуникаций
Глава НБУ о выговоре Рожковой и Сологубу: Отдельные члены нашей команды нарушили нашу политику коммуникаций
Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

Выговоры первому заместителю председателя НБУ Екатерине Рожковой и заместителю главы НБУ Дмитрию Сологубу были сделаны за нарушение политики коммуникаций. Об этом заявил глава регулятора Кирилл Шевченко в интервью ZN.UA, которое вышло 8 октября.

По его словам, в НБУ еще до его прихода на должность руководителя была утверждена стратегия коммуникаций, которая обязательна для всех сотрудников.

"Неважно, какая у тебя должность или как долго ты работаешь в НБУ. Стратегия коммуникаций одна для всех. Одним из принципов этой стратегии является политика "единого голоса" (one voice policy). Это значит, что мы как команда единомышленников в НБУ должны придерживаться единой позиции, избегаем разногласий в коммуникациях. Ведь несогласованность в коммуникациях членов одной команды формирует у участников рынка неверные ожидания, а соответственно, и не способствует построению доверия к действиям центрального банка. Высказывание контрастных взглядов различными членами одной команды может навредить нашему взаимопониманию с международным партнерами. Особенно это актуально на фоне активного диалога с МВФ, который у нас идет сейчас. Учитывая, что отдельные члены нашей команды нарушили нашу политику коммуникаций, и было принято решение совета Национального банка", – заявил он.

По словам Шевченко, это "история нарушения внутренних процедур, а не политического давления".

Совет НБУ объявил выговор Рожковой и Сологубу и выразил недоверие 2 октября. Причиной такого решения в НБУ назвали "нарушение распорядительных актов НБУ, кодекса этики работника НБУ, правил внутреннего распорядка для работников НБУ, нарушение требований Кодекса законов о труде". По данным "Интерфакс-Украина", Шевченко голосовал за это решение.

Рожкова сказала, что причиной выговора может быть ее и Сологуба общение со СМИ. Она упоминала комментарий Kyiv Post. "Ничего крамольного, что бы шло вразрез с "генеральной линией партии", не озвучивалось. Мы говорили, что независимость НБУ – это о коллегиальности. Что новой команде нужно немного времени, чтобы сработаться. И все в таком духе. Не верите, что в 2020 году могут объявлять выговор за общение со средствами массовой информации? Я тоже до конца не верила, что цензура дошла до стен Национального банка. Но чему удивляться, если решение принималось "ночью нагло топором", – заявила она.

Сологуб назвал дикостью объявление выговора и недоверия ему и Рожковой. В интервью "Интерфакс-Украина", вышедшем 24 сентября, Сологуб говорил, что Киев потерял возможность получить два транша МВФ до конца года, поэтому нужно стараться получить один.

Член совета Виталий Шапран назвал действия совета НБУ "педагогическими" и сказал, что объявление недоверия и выговор не означают увольнения Рожковой и Сологуба. "Если они изменятся, будут искать наши голоса, будут работать, подойдут к нам, объяснят свою позицию, например, то все возможно в дальнейшем", – заявил Шапран.

В МВФ отреагировали на объявление выговора Рожковой и Сологубу. Постоянный представитель Фонда в Украине Йоста Люнгман напомнил, что критерии управления Нацбанком Украины были разработаны в консультациях со специалистами МВФ, и призвал придерживаться их.

Теги: НБУ, Нацбанк, Дмитрий Сологуб, Екатерина Рожкова, Кирилл Шевченко
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