Рожкова заявила о давлении со стороны Данилишина

Первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова заявила, что давление со стороны главы совета Нацбанка Богдана Данилишина продолжается уже не первый год.

Первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова в опубликованном 15 октября интервью LIGA.net заявила о давлении со стороны главы совета Нацбанка Богдана Данилишина.

"Я бы не отождествляла позицию отдельных членов совета НБУ и главы [Нацбанка]. Давление со стороны главы совета Богдана Данилишина продолжается уже не первый год. В этом смысле понятно, с кем у него one voice policy: с теми, кто говорит о зависимости НБУ от МВФ, призывает включать печатный станок, помириться с олигархами и прочее. Нас это не удивляет", – подчеркнула Рожкова.

2 октября совет НБУ объявил выговор Рожковой и заместителю главы НБУ Дмитрию Сологубу и выразил недоверие. Причиной такого решения в НБУ назвали "нарушение распорядительных актов НБУ, кодекса этики работника НБУ, правил внутреннего распорядка для работников НБУ, нарушение требований Кодекса законов о труде". По данным "Интерфакс-Украина", Шевченко голосовал за это решение.

Рожкова сказала, что причиной выговора может быть ее и Сологуба общение со СМИ. Она упоминала комментарий Kyiv Post. "Ничего крамольного, что бы шло вразрез с "генеральной линией партии", не озвучивалось. Мы говорили, что независимость НБУ – это о коллегиальности. Что новой команде нужно немного времени, чтобы сработаться. И все в таком духе. Не верите, что в 2020 году могут объявлять выговор за общение со средствами массовой информации? Я тоже до конца не верила, что цензура дошла до стен Национального банка. Но чему удивляться, если решение принималось "ночью нагло топором", – заявила она.

Сологуб назвал дикостью объявление выговора и недоверия ему и Рожковой. В интервью "Интерфакс-Украина", вышедшем 24 сентября, Сологуб говорил, что Киев потерял возможность получить два транша МВФ до конца года, поэтому нужно стараться получить один.

Комментируя выговор Рожковой и Сологубу, Данилишин сказал, что "некоторые пытаются навязывать обществу личные взгляды".

Член совета Виталий Шапран назвал действия совета НБУ "педагогическими" и сказал, что объявление недоверия и выговор не означают увольнения Рожковой и Сологуба. "Если они изменятся, будут искать наши голоса, будут работать, подойдут к нам, объяснят свою позицию, например, то все возможно в дальнейшем", – заявил Шапран.

В МВФ отреагировали на объявление выговора Рожковой и Сологубу. Постоянный представитель Фонда в Украине Йоста Люнгман напомнил, что критерии управления Нацбанком Украины были разработаны в консультациях со специалистами МВФ, и призвал придерживаться их.

По словам Шевченко, выговоры Рожковой и Сологубу были сделаны за нарушение политики коммуникаций.