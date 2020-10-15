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ПОЛИТИКА

Рожкова заявила о давлении со стороны Данилишина

Первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова заявила, что давление со стороны главы совета Нацбанка Богдана Данилишина продолжается уже не первый год.

Рожкова: Я бы не отождествляла позицию отдельных членов совета НБУ и главы Нацбанка
Рожкова: Я бы не отождествляла позицию отдельных членов совета НБУ и главы Нацбанка
Фото: Kyiv School of Economics / Facebook

Первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова в опубликованном 15 октября интервью LIGA.net заявила о давлении со стороны главы совета Нацбанка Богдана Данилишина.

"Я бы не отождествляла позицию отдельных членов совета НБУ и главы [Нацбанка]. Давление со стороны главы совета Богдана Данилишина продолжается уже не первый год. В этом смысле понятно, с кем у него one voice policy: с теми, кто говорит о зависимости НБУ от МВФ, призывает включать печатный станок, помириться с олигархами и прочее. Нас это не удивляет", – подчеркнула Рожкова.

2 октября совет НБУ объявил выговор Рожковой и заместителю главы НБУ Дмитрию Сологубу и выразил недоверие. Причиной такого решения в НБУ назвали "нарушение распорядительных актов НБУ, кодекса этики работника НБУ, правил внутреннего распорядка для работников НБУ, нарушение требований Кодекса законов о труде". По данным "Интерфакс-Украина", Шевченко голосовал за это решение.

Рожкова сказала, что причиной выговора может быть ее и Сологуба общение со СМИ. Она упоминала комментарий Kyiv Post. "Ничего крамольного, что бы шло вразрез с "генеральной линией партии", не озвучивалось. Мы говорили, что независимость НБУ – это о коллегиальности. Что новой команде нужно немного времени, чтобы сработаться. И все в таком духе. Не верите, что в 2020 году могут объявлять выговор за общение со средствами массовой информации? Я тоже до конца не верила, что цензура дошла до стен Национального банка. Но чему удивляться, если решение принималось "ночью нагло топором", – заявила она.

Сологуб назвал дикостью объявление выговора и недоверия ему и Рожковой. В интервью "Интерфакс-Украина", вышедшем 24 сентября, Сологуб говорил, что Киев потерял возможность получить два транша МВФ до конца года, поэтому нужно стараться получить один.

Комментируя выговор Рожковой и Сологубу, Данилишин сказал, что "некоторые пытаются навязывать обществу личные взгляды".

Член совета Виталий Шапран назвал действия совета НБУ "педагогическими" и сказал, что объявление недоверия и выговор не означают увольнения Рожковой и Сологуба. "Если они изменятся, будут искать наши голоса, будут работать, подойдут к нам, объяснят свою позицию, например, то все возможно в дальнейшем", – заявил Шапран.

В МВФ отреагировали на объявление выговора Рожковой и Сологубу. Постоянный представитель Фонда в Украине Йоста Люнгман напомнил, что критерии управления Нацбанком Украины были разработаны в консультациях со специалистами МВФ, и призвал придерживаться их.

По словам Шевченко, выговоры Рожковой и Сологубу были сделаны за нарушение политики коммуникаций.

Теги: Украина, НБУ, Богдан Данилишин, Дмитрий Сологуб, Екатерина Рожкова
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