Первого замглавы НБУ Рожкову лишили основных полномочий – СМИ

По данным "Экономической правды", ряда полномочий по регулированию банковской сферы первого замглавы Нацбанка Украины Екатерину Рожкову лишили на заседании правления НБУ.

Из подчинения Рожковой вывели, по данным "ЭП", шесть департаментов НБУ из семи Фото: NBU / Flickr

Первого заместителя председателя Национального банка Украины (НБУ) Екатерину Рожкову лишили ряда полномочий по регулированию банковской сферы. Об этом 21 октября со ссылкой на источники в НБУ сообщила "Экономическая правда".

По данным издания, решение об этом приняло правление банка 20 октября.

Из подчинения Рожковой вывели шесть департаментов НБУ, которые являются ключевыми для надзора за банковским рынком, и передало ей три подразделения, которые "не играют существенного значения в регулировании банков", пишет "Экономическая правда".

Из семи департаментов, которые подчинялись Рожковой, в вертикаль управления главой НБУ Кириллом Шевченко передали департамент банковского надзора, департамент выездных проверок, департамент надзора за рынком небанковских финансовых услуг, департамент финансового мониторинга, департамент лицензирования и департамент аналитики и надзорных технологий.

У первого замглавы остался в подчинении только департамент методологии регулирования деятельности банков.

"Экономическая правда" отмечает, что теперь в подчинении Шевченко 15 подразделений НБУ, то есть почти половина всех структурных единиц Нацбанка.

2 октября совет НБУ объявил выговор Рожковой и заместителю главы НБУ Дмитрию Сологубу и выразил недоверие. Причиной такого решения в НБУ назвали "нарушение распорядительных актов НБУ, кодекса этики работника НБУ, правил внутреннего распорядка для работников НБУ, нарушение требований Кодекса законов о труде". По данным "Интерфакс-Украина", Шевченко голосовал за это решение.

Рожкова сказала, что причиной выговора может быть ее и Сологуба общение со СМИ. "Ничего крамольного, что бы шло вразрез с "генеральной линией партии", не озвучивалось. Мы говорили, что независимость НБУ – это о коллегиальности. Что новой команде нужно немного времени, чтобы сработаться. И все в таком духе. Не верите, что в 2020 году могут объявлять выговор за общение со средствами массовой информации? Я тоже до конца не верила, что цензура дошла до стен Национального банка. Но чему удивляться, если решение принималось "ночью нагло топором", – заявила она.

Сологуб назвал дикостью объявление выговора и недоверия ему и Рожковой. В интервью "Интерфакс-Украина", вышедшем 24 сентября, он говорил, что Киев потерял возможность получить два транша МВФ до конца года, поэтому нужно стараться получить один.

Комментируя выговор Рожковой и Сологубу, глава совета НБУ Богдан Данилишин сказал, что "некоторые пытаются навязывать обществу личные взгляды".

Член совета Виталий Шапран назвал действия совета НБУ "педагогическими" и сказал, что объявление недоверия и выговор не означают увольнения Рожковой и Сологуба. "Если они изменятся, будут искать наши голоса, будут работать, подойдут к нам, объяснят свою позицию, например, то все возможно в дальнейшем", – заявил Шапран.

В МВФ отреагировали на объявление выговора Рожковой и Сологубу. Постоянный представитель Фонда в Украине Йоста Люнгман напомнил, что критерии управления Нацбанком Украины были разработаны в консультациях со специалистами МВФ, и призвал придерживаться их.

По словам Шевченко, выговоры Рожковой и Сологубу были сделаны за нарушение политики коммуникаций.