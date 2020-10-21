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Первого замглавы НБУ Рожкову лишили основных полномочий – СМИ

По данным "Экономической правды", ряда полномочий по регулированию банковской сферы первого замглавы Нацбанка Украины Екатерину Рожкову лишили на заседании правления НБУ.

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Из подчинения Рожковой вывели, по данным "ЭП", шесть департаментов НБУ из семи
Из подчинения Рожковой вывели, по данным "ЭП", шесть департаментов НБУ из семи
Фото: NBU / Flickr

Первого заместителя председателя Национального банка Украины (НБУ) Екатерину Рожкову лишили ряда полномочий по регулированию банковской сферы. Об этом 21 октября со ссылкой на источники в НБУ сообщила "Экономическая правда".

По данным издания, решение об этом приняло правление банка 20 октября.

Из подчинения Рожковой вывели шесть департаментов НБУ, которые являются ключевыми для надзора за банковским рынком, и передало ей три подразделения, которые "не играют существенного значения в регулировании банков", пишет "Экономическая правда".

Из семи департаментов, которые подчинялись Рожковой, в вертикаль управления главой НБУ Кириллом Шевченко передали департамент банковского надзора, департамент выездных проверок, департамент надзора за рынком небанковских финансовых услуг, департамент финансового мониторинга, департамент лицензирования и департамент аналитики и надзорных технологий.

У первого замглавы остался в подчинении только департамент методологии регулирования деятельности банков.

"Экономическая правда" отмечает, что теперь в подчинении Шевченко 15 подразделений НБУ, то есть почти половина всех структурных единиц Нацбанка.

2 октября совет НБУ объявил выговор Рожковой и заместителю главы НБУ Дмитрию Сологубу и выразил недоверие. Причиной такого решения в НБУ назвали "нарушение распорядительных актов НБУ, кодекса этики работника НБУ, правил внутреннего распорядка для работников НБУ, нарушение требований Кодекса законов о труде". По данным "Интерфакс-Украина", Шевченко голосовал за это решение.

Рожкова сказала, что причиной выговора может быть ее и Сологуба общение со СМИ. "Ничего крамольного, что бы шло вразрез с "генеральной линией партии", не озвучивалось. Мы говорили, что независимость НБУ – это о коллегиальности. Что новой команде нужно немного времени, чтобы сработаться. И все в таком духе. Не верите, что в 2020 году могут объявлять выговор за общение со средствами массовой информации? Я тоже до конца не верила, что цензура дошла до стен Национального банка. Но чему удивляться, если решение принималось "ночью нагло топором", – заявила она.

Сологуб назвал дикостью объявление выговора и недоверия ему и Рожковой. В интервью "Интерфакс-Украина", вышедшем 24 сентября, он говорил, что Киев потерял возможность получить два транша МВФ до конца года, поэтому нужно стараться получить один.

Комментируя выговор Рожковой и Сологубу, глава совета НБУ Богдан Данилишин сказал, что "некоторые пытаются навязывать обществу личные взгляды".

Член совета Виталий Шапран назвал действия совета НБУ "педагогическими" и сказал, что объявление недоверия и выговор не означают увольнения Рожковой и Сологуба. "Если они изменятся, будут искать наши голоса, будут работать, подойдут к нам, объяснят свою позицию, например, то все возможно в дальнейшем", – заявил Шапран.

В МВФ отреагировали на объявление выговора Рожковой и Сологубу. Постоянный представитель Фонда в Украине Йоста Люнгман напомнил, что критерии управления Нацбанком Украины были разработаны в консультациях со специалистами МВФ, и призвал придерживаться их.

По словам Шевченко, выговоры Рожковой и Сологубу были сделаны за нарушение политики коммуникаций.

Теги: НБУ, банки, Нацбанк, Екатерина Рожкова, заседание
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