Заседание совета НБУ 16 октября отменили. СМИ писали, что на нем должны были рассмотреть вопрос увольнения Рожковой

По словам члена совета Нацбанка Украины Виктора Козюка, заседание совета отменили по техническим причинам. Накануне издание LB.ua писало, что на этом заседании должны были согласовать увольнение Екатерины Рожковой с поста первого замглавы НБУ.

Совет Нацбанка Украины отменил заседание, которое должно было состояться 16 октября. Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил член совета Виктор Козюк.

Он сказал, что заседание отменили по техническим причинам, больше информации предоставить отказался.

"Сразу укажу, что я был готов принимать участие в заседании дистанционно", – добавил он.

В повестке дня заседания был вопрос утверждения аудитора, а также пункт "разное". Член совета НБУ Василий Горбаль в комментарии агентству уточнил, что несмотря на подписание пятилетнего договора с нынешним аудитором НБУ – Ernst&Young – в 2019 году, закон об НБУ требует ежегодного утверждения аудитора до 5 ноября. Второй пункт повестки дня – "разное", по его словам, является стандартным для заседаний совета.

15 октября издание LB.ua писало, что совет НБУ на заседании 16 октября может рассмотреть вопрос увольнения первой замглаві Нацбанка Екатерины Рожковой. В комментарии "Интерфакс-Украина" Рожкова и Горбаль заявляли, что по состоянию на утро 15 октября не располагали информацией о возможном направлении в совет НБУ представления от главы Нацбанка Кирилла Шевченко о прекращении полномочий его заместителей.

2 октября совет НБУ объявил выговор Рожковой и заместителю главы НБУ Дмитрию Сологубу и выразил недоверие. Причиной такого решения в НБУ назвали "нарушение распорядительных актов НБУ, кодекса этики работника НБУ, правил внутреннего распорядка для работников НБУ, нарушение требований Кодекса законов о труде". По данным "Интерфакс-Украина", Шевченко голосовал за это решение.

Рожкова сказала, что причиной выговора может быть ее и Сологуба общение со СМИ. "Ничего крамольного, что бы шло вразрез с "генеральной линией партии", не озвучивалось. Мы говорили, что независимость НБУ – это о коллегиальности. Что новой команде нужно немного времени, чтобы сработаться. И все в таком духе. Не верите, что в 2020 году могут объявлять выговор за общение со средствами массовой информации? Я тоже до конца не верила, что цензура дошла до стен Национального банка. Но чему удивляться, если решение принималось "ночью нагло топором", – заявила она.

Сологуб назвал дикостью объявление выговора и недоверия ему и Рожковой. В интервью "Интерфакс-Украина", вышедшем 24 сентября, он говорил, что Киев потерял возможность получить два транша МВФ до конца года, поэтому нужно стараться получить один.

Комментируя выговор Рожковой и Сологубу, глава совета НБУ Богдан Данилишин сказал, что "некоторые пытаются навязывать обществу личные взгляды".

Член совета Виталий Шапран назвал действия совета НБУ "педагогическими" и сказал, что объявление недоверия и выговор не означают увольнения Рожковой и Сологуба. "Если они изменятся, будут искать наши голоса, будут работать, подойдут к нам, объяснят свою позицию, например, то все возможно в дальнейшем", – заявил Шапран.

В МВФ отреагировали на объявление выговора Рожковой и Сологубу. Постоянный представитель Фонда в Украине Йоста Люнгман напомнил, что критерии управления Нацбанком Украины были разработаны в консультациях со специалистами МВФ, и призвал придерживаться их.

По словам Шевченко, выговоры Рожковой и Сологубу были сделаны за нарушение политики коммуникаций.