Нацбанк Украины разрешил покупать валюту через платежные терминалы

Как отметили в НБУ, с 30 июня уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту физическим лицам за безналичные средства в гривне через платежные устройства с использованием электронного платежного средства физлица.

Также разрешается покупка и продажа наличной иностранной валюты физическим лицам за безналичные средства в гривне в кассах уполномоченных учреждений и пунктах обмена валюты.

"Банки смогут осуществлять операции по покупке и продаже банковских металлов с физической поставкой за безналичные средства в гривне физлицам, а также операции по продаже банковских металлов в виде монет – юридическим лицам", – добавили в НБУ.