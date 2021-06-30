Apple открыла официальный офис в Украине

Теперь компания будет напрямую ввозить технику в Украину и контролировать магазины официальных дилеров.
"Это важная новость. Открытие офиса Apple усилит наш имидж на международной арене и в перспективе будет способствовать привлечению новых инвестиций", – отметил министр.
Он также добавил, что уже больше года команда Минцифры общается как с европейским, так и с американским офисом компании и вместе планирует запускать новые услуги Apple для украинских пользователей.
Издание UBR, ссылаясь на источники, пишет, что в ближайшее время не стоит ожидать от Apple открытия в Украине фирменной ретейл-сети. В то же время высока вероятность появления ранее недоступных в стране фирменных сервисов компании.
Apple – производитель компьютеров, смартфонов, аудиоплееров, программного обеспечения. Благодаря инновационным технологиям и эстетичному дизайну корпорация создала в индустрии потребительской электроники уникальную репутацию, сравнимую с культом.
С 2017 года официальным дистрибьютором Apple в Украине являлась компания "ASBIS Украина". Она только завозила технику в Украину, а продавали ее уже сетевые магазины.
Собственное представительство в Украине компания зарегистрировала в мае 2020 года. В марте этого года на сайте компании Apple появился украинский раздел.
Издание LIGA.net 31 мая сообщило, что Apple в этом году планирует открыть полноценное представительство в Украине. А в июне глава Государственной таможенной службы Павел Рябикин подтвердил эту информацию.
28 июня официальная служба поддержки технокомпании Apple перешла в Украине на украинский язык.