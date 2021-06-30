Apple открыла официальный офис в Украине

Теперь Apple будет напрямую ввозить технику в Украину Фото: depositphotos.com

Теперь компания будет напрямую ввозить технику в Украину и контролировать магазины официальных дилеров.

"Это важная новость. Открытие офиса Apple усилит наш имидж на международной арене и в перспективе будет способствовать привлечению новых инвестиций", – отметил министр.

Он также добавил, что уже больше года команда Минцифры общается как с европейским, так и с американским офисом компании и вместе планирует запускать новые услуги Apple для украинских пользователей.

Издание UBR, ссылаясь на источники, пишет, что в ближайшее время не стоит ожидать от Apple открытия в Украине фирменной ретейл-сети. В то же время высока вероятность появления ранее недоступных в стране фирменных сервисов компании.