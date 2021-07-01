Рада не поддержала проекты постановлений об отмене закона о налоговой амнистии

Во втором чтении и в целом законопроект №5153 о детенизации доходов и повышении налоговой культуры граждан путем добровольного декларирования активов и уплаты единовременного сбора в бюджет был принят 15 июня.

1 июля народные депутаты рассматривали 11 постановлений об отмене данного закона: 5153-п, 5153-п1, 5153-п2, 5153-п3, 5153-п4, 5153-п5, 5153-п6, 5153-п7, 5153-п8, 5153-п9 и 5153-п10.

Большинство из них поддержало менее 100 парламентариев.