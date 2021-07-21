Зеленский рассказал, чего ожидает от встречи с Байденом 30 августа

Зеленский (на фото) во время визита в Вашингтон обсудит с Байденом вопросы мира на Донбассе и возвращения Крыма Фото: president.gov.ua

"Ожидаю содержательной и плодотворной встречи с президентом Байденом 30 августа. Продолжим обсуждение важных вопросов стратегического партнерства Украины и США – мира на Донбассе, возвращения Крыма, безопасности Украины, энергетики как вызова безопасности, экономического развития Украины и поддержки реформ", – написал Зеленский в среду.

Очікую на змістовну та плідну зустріч із @POTUS 30 серпня. Продовжимо обговорення важливих питань стратегічного партнерства України та США – миру на Донбасі, повернення Криму, безпеки України, енергетики як безпекового виклику, економічного розвитку * та підтримки реформ. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 21, 2021

21 июля в Белом доме сообщили, что "президент Байден с нетерпением ждет возможности" принять Зеленского в Вашингтоне.

"Визит подтвердит непоколебимую поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму", – говорится в заявлении.

Кроме того, эта встреча подтвердит тесное сотрудничество между США и Украиной в области энергетической безопасности и поддержку США усилий Зеленского в борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, считают в Белом доме.