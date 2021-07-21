Белый дом официально назвал дату визита Зеленского

Отмечается, что "президент Байден с нетерпением ждет возможности" принять Зеленского в Белом доме.

"Визит подтвердит непоколебимую поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму", – говорится в заявлении.

Также эта встреча подтвердит тесное сотрудничество между США и Украиной в области энергетической безопасности и поддержку США усилий Зеленского в борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, считают в Белом доме.