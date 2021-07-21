В МВД назвали предварительную причину аварии на заводе "Рівнеазот"

Министр отметил, предприятие функционирует с 1969 года и с тех пор капитального ремонта с заменой трубопровода не было.
"Поэтому предварительная причина: несоответствие материала трубопровода заявленным характеристикам производителя, а также коррозия участка трубопровода. Окончательный вывод сделает комиссия, которая сейчас находится на предприятии", – заявил Монастырский.
Он также добавил, что пострадавших вследствие аварии нет, а выбросы газа не несут угрозы населению.
20 июля на заводе "Рівнеазот", расположенном в селе Городок в 10 км от Ровно, произошла разгерметизация трубопровода в цехе производства азотной кислоты. Очевидцы аварии сообщили, что над предприятием образовалось рыжее облако.
После выброса нитрозных газов на "Рівнеазоті" главный санврач Ровенской области Роман Сафонов призвал "закрывать окна и не выходить на улицу, пока ситуация не нормализуется". "Но пока она в пределах нормативных уровней", – отметил он.
Предприятие "Рівнеазот" в 2011 году оно вошло в холдинг Ostchem, объединяющий активы азотной химии Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа.