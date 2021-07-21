В МВД назвали предварительную причину аварии на заводе "Рівнеазот"

Министр отметил, предприятие функционирует с 1969 года и с тех пор капитального ремонта с заменой трубопровода не было.

"Поэтому предварительная причина: несоответствие материала трубопровода заявленным характеристикам производителя, а также коррозия участка трубопровода. Окончательный вывод сделает комиссия, которая сейчас находится на предприятии", – заявил Монастырский.

Он также добавил, что пострадавших вследствие аварии нет, а выбросы газа не несут угрозы населению.