На заводе "Рівнеазот" произошел выброс нитрозных газов, над предприятием видели рыжее облако

"В результате чрезвычайной ситуации произошел выброс нитрозных газов в незначительном количестве на территории завода. Последствия чрезвычайной ситуации полностью ликвидированы собственными силами. Жертв и пострадавших нет", – сообщил Арестархов.
По его информации, показатели качества воздуха находятся в пределах допустимых норм, а угрозы для окружающей среды и населения нет.
"Предприятие работает в штатном режиме. Чрезвычайная ситуация не повлияла на работу производственных цехов и отгрузку продукции", – заявил Арестархов.
Общественное сообщило, что после аварии над предприятием образовалось рыжее облако.
Видео с места инцидента опубликовали на странице Instagram tipove_rivne.
"Облако бурого дыма движется в сторону города. Пока неизвестно происхождение и влияние на окружающую среду и человека вещества, но лучше позаботьтесь об индивидуальной защите", – написали в соцсети.
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В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям заявили, что разгерметизация трубопровода на "Рівнеазоті" произошла в 17.10.
"В 17.26 утечка газов прекращена. Жертв и пострадавших нет. Химически опасных веществ в воздухе не обнаружено, угрозы для людей и окружающей среды нет", – подчеркнули спасатели.
Для устранения аварии было привлечено 12 человек и три единицы техники.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, об этом Общественному сообщила пресс-секретарь Нацполиции области Мария Юстицкая.
Завод "Рівнеазот" расположен в поселке Городок в 10 км от Ровно, это одно из крупнейших в Украине предприятий по изготовлению минеральных удобрений и адипиновой кислоты, отметило "BBC News Україна".
Предприятие "Рівнеазот" основано в 1965 году. В 2011 году оно вошло в холдинг OSTCHEM, объединяющий активы азотной химии Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа, сказано на сайте завода.