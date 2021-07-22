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В Литве и Эстонии назвали ошибкой соглашение между США и ФРГ по "Северному потоку – 2"

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Соглашение между США и ФРГ по "Северному потоку 2" будeт "дорого стоить", отметил Ландсбергис
Соглашение между США и ФРГ по "Северному потоку – 2" будeт "дорого стоить", отметил Ландсбергис
Фото: EPA

Соглашение между США и ФРГ по "Северному потоку – 2" – это ошибка, которая "будет дорого стоить". Об этом 22 июля заявил в Вильнюсе министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, пишет Delfi.

По мнению дипломата, у стран Запада еще есть рычаги, чтобы добиться для Украины выгоды от газопровода, в частности, условием для его запуска мог бы стать вывод российских войск из страны или предоставление для Украины плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО.

Если же ничего не будет сделано, то это будет "огромной победой" президента РФ Владимира Путина и поражением прежде всего тех государств, которые договорились по "Северному потоку – 2", подчеркнул Ландсбергис.

По словам главы парламентской комиссии по иностранным делам Эстонии Марко Михкельсона, соглашением с ФРГ США дают "зеленый свет" для достройки газопровода. Об этом он написал в Facebook в четверг.  

"Угроза пальчиком в сторону России относительно Украины слабее, чем гарантии безопасности, предусмотренные Будапештским меморандумом 1994 года", – отметил Михкельсон.

Он добавил, что "США и Германия договорились между собой о чем-то, что затрагивает интересы безопасности союзников".

https://www.facebook.com/mihkelson/posts/10158385698608226

Контекст:

21 июля ФРГ и США заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2", который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря.

Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины". Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

Говоря о договоренностях между Берлином и Вашингтоном по "Северному потоку – 2", глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 22 июля отметил, что в документе есть "одна фундаментальная проблема".

"Она связана с тем, что нам до сих пор непонятно, готова ли Россия выполнять свои обязательства и свою часть, когда речь идет об энергетической безопасности Украины и сохранении ее роли как транзитной страны. Америка с Германией о чем-то договорились, Польша с Украиной тоже о чем-то договорились, но мы все понимаем, что главным бенефициаром кризиса, который создал "Северный поток – 2", является Российская Федерация. Это главный вопрос, на который нет ответа, и над ним необходимо работать", – подчеркнул Кулеба.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы. Германия настаивает на завершении строительства.

12 июля президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель высказывал опасения, что Украина может быть "отключена от транзита газа, а также в целом от газа" в случае запуска "Северного потока – 2". Меркель сказала, что Украина для ФРГ остается страной для транзита газа "даже в случае, если "Северный поток – 2" будет достроен".

В Офисе президента Украины (ОПУ) считают, что шансы остановить "Северный поток – 2" все еще есть, а спекуляции на тему, что он уже почти готов, преувеличены. В ОПУ заявили, что ситуация с "Северным потоком – 2" прояснится после встречи президента США Джо Байдена и Зеленского.

Теги: Россия, США, Германия, Украина, НАТО, Эстония, Литва, ФРГ, агрессия, строительство, газопровод, Вильнюс, Габриэлюс Ландсбергис, Северный поток – 2, соглашение, запуск, войска, членство, ПДЧ
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