В Литве и Эстонии назвали ошибкой соглашение между США и ФРГ по "Северному потоку – 2"

По мнению дипломата, у стран Запада еще есть рычаги, чтобы добиться для Украины выгоды от газопровода, в частности, условием для его запуска мог бы стать вывод российских войск из страны или предоставление для Украины плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО.

Если же ничего не будет сделано, то это будет "огромной победой" президента РФ Владимира Путина и поражением прежде всего тех государств, которые договорились по "Северному потоку – 2", подчеркнул Ландсбергис.

По словам главы парламентской комиссии по иностранным делам Эстонии Марко Михкельсона, соглашением с ФРГ США дают "зеленый свет" для достройки газопровода. Об этом он написал в Facebook в четверг.

"Угроза пальчиком в сторону России относительно Украины слабее, чем гарантии безопасности, предусмотренные Будапештским меморандумом 1994 года", – отметил Михкельсон.

Он добавил, что "США и Германия договорились между собой о чем-то, что затрагивает интересы безопасности союзников".