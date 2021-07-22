Меркель: Соглашение с США по "Северному потоку – 2" не решает всех проблем

Меркель отметила важность того, чтобы после запуска "Северного потока – 2" Украина оставалась транзитной страной Фото: ЕРА

"Соглашение с правительством США по "Северному потоку – 2" не решает всех проблем, но помогает", – сказала Меркель.

Она подчеркнула, что текст документа согласован с правительством США, а не с Конгрессом.

При этом Меркель отметила важность того, чтобы после запуска "Северного потока – 2" Украина оставалась транзитной страной, которая будет подключена к европейским сетям.

21 июля Германия и США заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины". Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

Кроме того, США и Германия будут работать над фондом инвестиций на сумму не менее $1 млрд, который пойдет на развитие возобновляемых источников энергии в Украине. Германия изначально внесет в этот фонд не менее $175 млн.