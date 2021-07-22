В Кремле оценили соглашение США и Германии по "Северному потоку – 2" и "категорически не согласны"

По мнению Пескова, в Украине никакой агрессии России "не было и нет" Фото: EPA

По словам спикера Владимира Путина, "ни в Украине, ни за ее пределами никакой агрессии России не было и нет, никакими вредоносными действиями Россия не занималась и не занимается".

РФ, по мнению Пескова, "всегда была и остается ответственным гарантом энергетической безопасности европейского континента", прецедентов на этот счет "никто назвать не сможет".

В то же время представитель Кремля отметил, что вопрос продления транзита российского газа через территорию Украины после 2024 года – "исключительно экономической целесообразности и рентабельности".