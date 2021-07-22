"Без меня меня женили". В Кремле оценили соглашение ФРГ и США в части транзита газа через Украину

В соглашении между ФРГ и США в части продления транзита газа через Украину не упоминается Россия, сказал Песков Фото: EPA

В частности, в заявлении двух стран говорится, что "Германия обязуется использовать все доступные рычаги для обеспечения продления до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, которые должны начаться как можно скорее, но не позднее 1 сентября". В свою очередь, США "обязуются полностью поддерживать эти усилия".

Комментируя заявление Берлина и Вашингтона, Песков сказал, что "в этой бумаге" никак не упоминается Россия, хотя "это соглашение может продлеваться между Украиной и РФ".

Это "без меня меня женили", подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина.

Говоря о договоренностях между Берлином и Вашингтоном по "Северному потоку – 2", глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в четверг отметил, что в документе есть "одна фундаментальная проблема".

"Она связана с тем, что нам до сих пор непонятно, готова ли Россия выполнять свои обязательства и свою часть, когда речь идет об энергетической безопасности Украины и сохранении ее роли как транзитной страны. Америка с Германией о чем-то договорились, Польша с Украиной тоже о чем-то договорились, но мы все понимаем, что главным бенефициаром кризиса, который создал "Северный поток – 2", является Российская Федерация. Это главный вопрос, на который нет ответа, и над ним необходимо работать", – резюмировал Кулеба.