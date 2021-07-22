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"Без меня меня женили". В Кремле оценили соглашение ФРГ и США в части транзита газа через Украину

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В соглашении между ФРГ и США в части продления транзита газа через Украину не упоминается Россия, сказал Песков
В соглашении между ФРГ и США в части продления транзита газа через Украину не упоминается Россия, сказал Песков
Фото: EPA

В соглашении между Соединенными Штатами и Германией по газопроводу "Северный поток – 2" в части продления транзита газа через Украину не упоминается Россия. На этом 22 июля во время встречи с журналистами акцентировал внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

В частности, в заявлении двух стран говорится, что "Германия обязуется использовать все доступные рычаги для обеспечения продления до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, которые должны начаться как можно скорее, но не позднее 1 сентября". В свою очередь, США "обязуются полностью поддерживать эти усилия".

Комментируя заявление Берлина и Вашингтона, Песков сказал, что "в этой бумаге" никак не упоминается Россия, хотя "это соглашение может продлеваться между Украиной и РФ".

Это "без меня меня женили", подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина.

Говоря о договоренностях между Берлином и Вашингтоном по "Северному потоку – 2", глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в четверг отметил, что в документе есть "одна фундаментальная проблема".

"Она связана с тем, что нам до сих пор непонятно, готова ли Россия выполнять свои обязательства и свою часть, когда речь идет об энергетической безопасности Украины и сохранении ее роли как транзитной страны. Америка с Германией о чем-то договорились, Польша с Украиной тоже о чем-то договорились, но мы все понимаем, что главным бенефициаром кризиса, который создал "Северный поток – 2", является Российская Федерация. Это главный вопрос, на который нет ответа, и над ним необходимо работать", – резюмировал Кулеба.

Контекст:

30 декабря 2019 года "Нафтогаз" и "Газпром" подписали контракт на транзит газа через Украину на пять лет. Минимально гарантированная прокачка по новому договору "качай или плати" составляет 65 млрд м³ газа в первый год и по 40 млрд м³ в последующие четыре.

12 июля президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель высказывал опасения, что Украина может быть "отключена от транзита газа, а также в целом от газа" в случае запуска "Северного потока – 2" – газопровода, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Меркель сказала, что Украина для ФРГ остается страной для транзита газа "даже в случае, если "Северный поток – 2" будет достроен".

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы. Германия настаивает на завершении строительства.

21 июля ФРГ и США заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины".

В Офисе президента Украины (ОПУ) считают, что шансы остановить "Северный поток – 2" все еще есть, а спекуляции на тему, что он уже почти готов, преувеличены. В ОПУ заявили, что ситуация с "Северным потоком – 2" прояснится после встречи президента США Джо Байдена и Зеленского.

Теги: Газпром, Россия, США, Германия, Украина, Берлин, Кремль, Дмитрий Песков, ФРГ, переговоры, Вашингтон, угрозы, строительство, газопровод, транзит, российский газ, соглашение
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