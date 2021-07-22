Кулеба заявил о фундаментальной проблеме в соглашении США и ФРГ по "Северному потоку – 2"

"У нас много вопросов о том, как американо-немецкое соглашение способно снизить риски, связанные с безопасностью Украины и стран Центральной Европы из-за запуска "Северного потока – 2". Мы будет разговаривать с США и Германией по этому поводу", – сказал Кулеба.

По его словам, украинская сторона хотела бы, "чтобы формулировки в американо-немецком заявлении именно в отношении безопасности были сильнее". Кулеба отметил, что Украина представит свою позицию по договоренностям между ФРГ и США после комплексного изучения соглашения, в том числе экономического блока.

В то же время, по словам главы МИД Украины, в документе есть "одна фундаментальная проблема".

"Она связана с тем, что нам до сих пор непонятно, готова ли Россия выполнять свои обязательства и свою часть, когда речь идет об энергетической безопасности Украины и сохранении ее роли как транзитной страны. Америка с Германией о чем-то договорились, Польша с Украиной тоже о чем-то договорились, но мы все понимаем, что главным бенефициаром кризиса, который создал "Северный поток – 2", является Российская Федерация. Это главный вопрос, на который нет ответа, и над ним необходимо работать", – резюмировал Кулеба.

21 июля Германия и США заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины". Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

Кроме того, США и Германия будут работать над фондом инвестиций на сумму не менее $1 млрд, который пойдет на развитие возобновляемых источников энергии в Украине. Германия изначально внесет в этот фонд не менее $175 млн.