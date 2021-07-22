ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Кулеба заявил о фундаментальной проблеме в соглашении США и ФРГ по "Северному потоку – 2"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Главным бенефициаром кризиса, который создал "Северный поток 2", является РФ, отметил Кулеба
Главным бенефициаром кризиса, который создал "Северный поток – 2", является РФ, отметил Кулеба
Фото: EPA

Украина имеет много вопросов в отношении соглашения США и Германии по газопроводу "Северный поток – 2", в частности как достигнутые договоренности учитывают риски для украинской стороны. Об этом 22 июля в Киеве в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Мероприятие транслировалось в Facebook украинского внешнеполитического ведомства.

"У нас много вопросов о том, как американо-немецкое соглашение способно снизить риски, связанные с безопасностью Украины и стран Центральной Европы из-за запуска "Северного потока – 2". Мы будет разговаривать с США и Германией по этому поводу", – сказал Кулеба.

По его словам, украинская сторона хотела бы, "чтобы формулировки в американо-немецком заявлении именно в отношении безопасности были сильнее". Кулеба отметил, что Украина представит свою позицию по договоренностям между ФРГ и США после комплексного изучения соглашения, в том числе экономического блока.

В то же время, по словам главы МИД Украины, в документе есть "одна фундаментальная проблема".

"Она связана с тем, что нам до сих пор непонятно, готова ли Россия выполнять свои обязательства и свою часть, когда речь идет об энергетической безопасности Украины и сохранении ее роли как транзитной страны. Америка с Германией о чем-то договорились, Польша с Украиной тоже о чем-то договорились, но мы все понимаем, что главным бенефициаром кризиса, который создал "Северный поток – 2", является Российская Федерация. Это главный вопрос, на который нет ответа, и над ним необходимо работать", – резюмировал Кулеба.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/992361814850382/

21 июля Германия и США заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины". Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

Кроме того, США и Германия будут работать над фондом инвестиций на сумму не менее $1 млрд, который пойдет на развитие возобновляемых источников энергии в Украине. Германия изначально внесет в этот фонд не менее $175 млн.

Контекст:

Газопровод "Северный поток – 2" строят по дну Балтийского моря, он должен связать Россию с Германией. В связи с этим проектом транзит газа через Украину может оказаться под угрозой

Исполнительный директор компании – оператора газопровода Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг 11 июля заявил, что строительство завершат в августе. По его словам, "Северный поток – 2" достроен на 98%.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы. Германия настаивает на завершении строительства.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал "контрпродуктивным с точки зрения наших европейских отношений" введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что считает "Северный поток – 2" оружием России и в качестве компенсации за его запуск Украина хочет гарантий безопасности и возвращения оккупированных территорий.

12 июля Зеленский во время встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель высказывал опасения, что Украина может быть "отключена от транзита газа, а также в целом от газа" в случае запуска "Северного потока – 2". Меркель сказала, что Украина для ФРГ остается страной для транзита газа "даже в случае, если трубопровод будет достроен".

В Офисе президента Украины (ОПУ) считают, что шансы остановить "Северный поток – 2" все еще есть, а спекуляции на тему, что он уже почти готов, преувеличены. В ОПУ заявили, что ситуация с "Северным потоком – 2" прояснится после встречи Байдена и Зеленского.

Теги: Россия, США, Германия, Украина, МИД Украины, ФРГ, угрозы, строительство, газопровод, транзит, Дмитрий Кулеба, пресс-конференция, Северный поток – 2, соглашение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
США и Германия заявили о поддержке энергетической безопасности Украины и Европы
Публикации
Обещание санкций, продление транзита, инвестиции в Украину. Заявление США и Германии по "Северному потоку – 2". Полный текст
Сегодня 11.03
Разумков: Россия использует "Северный поток 2" как инструмент гибридной войны
Разумков призвал Конгресс США не допустить запуск "Северного потока – 2"
Сегодня 10.20
Кулеба 21 июля сделал совместное заявление с Рау
"Угрожает безопасности". Украина инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по поводу "Северного потока – 2"
Вчера 23.36
Соглашение США и Германии посвящено преимущественно обязательствам Германии в связи с запуском "Северного потока 2"
ДЕНЬГИ
Германия опубликовала текст соглашения с США по "Северному потоку – 2"
Вчера 23.13
30 декабря 2019 года "Нафтогаз" и "Газпром" подписали контракт на транзит газа на пять лет
ДЕНЬГИ
США и Германия хотят добиваться продления соглашения на транзит российского газа через Украину на 10 лет – Нуланд
Вчера 20.40
Нуланд рассказала подробности соглашения между США и ФРГ
Соглашение между США и ФРГ предусматривает, что Берлин будет добиваться санкций ЕС, если РФ будет давить на другие страны с помощью энергетики – Нуланд
Вчера 20.19
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Что за крошка?" Леди Гага, виляя бедрами, засветила в бассейне прикрытую звездами грудь
"Что за крошка?" Леди Гага, виляя бедрами, засветила в бассейне прикрытую звездами грудь
Два года прошло – до Навки дошло. Жена Пескова испытала "культурный шок", увидев выступление испанского гимнаста на соревнованиях в 2019 году
Два года прошло – до Навки дошло. Жена Пескова испытала "культурный шок", увидев выступление испанского гимнаста на соревнованиях в 2019 году
"Красавица", "Невероятная". Дочь Успенской впервые показала лицо после пластической операции
"Красавица", "Невероятная". Дочь Успенской впервые показала лицо после пластической операции
"Спасибо, боженька, что живы остались". Витвицкая показала лицо без грима спустя неделю после ДТП
"Спасибо, боженька, что живы остались". Витвицкая показала лицо без грима спустя неделю после ДТП
"Платье для беременных". Брежнева засветилась в просторном наряде
"Платье для беременных". Брежнева засветилась в просторном наряде
Спутница Панина в Испании засветила футболку с изображением Гордона
Спутница Панина в Испании засветила футболку с изображением Гордона
"Маленький Борис Джонсон". Собчак показала снимки отдыха с сыном
"Маленький Борис Джонсон". Собчак показала снимки отдыха с сыном
Вайнштейна снова будут судить за изнасилования. Ему грозит 140 лет тюремного заключения
Вайнштейна снова будут судить за изнасилования. Ему грозит 140 лет тюремного заключения
"Самая нежная запеканка в жизни". Ярославский дал рецепт своего любимого завтрака
"Самая нежная запеканка в жизни". Ярославский дал рецепт своего любимого завтрака
"Укололись и улетели". Королева и Тарзан сняли видео после вакцинации от коронавируса
"Укололись и улетели". Королева и Тарзан сняли видео после вакцинации от коронавируса
"Посмотрите, как он похож на отца и бабушку". В сети обсуждают новое фото старшего сына герцога и герцогини Кембриджских
"Посмотрите, как он похож на отца и бабушку". В сети обсуждают новое фото старшего сына герцога и герцогини Кембриджских
"Огонь". Звезда "Танцев со звездами" Гвоздева в купальнике показала эффективные упражнения для пресса
"Огонь". Звезда "Танцев со звездами" Гвоздева в купальнике показала эффективные упражнения для пресса
"Между ног Тарзана я еще кино не смотрела", "Жеребец". Муж Наташи Королевой крупным планом снял гениталии, качая трицепс
"Между ног Тарзана я еще кино не смотрела", "Жеребец". Муж Наташи Королевой крупным планом снял гениталии, качая трицепс
"Это глаз божий", "Нимб святых отправили". Над замком Галкина и Пугачевой наблюдалось необычное явление
"Это глаз божий", "Нимб святых отправили". Над замком Галкина и Пугачевой наблюдалось необычное явление
"Секси-красотка!" Ани Лорак снялась в откровенном голом топе
"Секси-красотка!" Ани Лорак снялась в откровенном голом топе
"Сеньорита гав-гав". Могилевская показала фото с "милейшей собакой"
"Сеньорита гав-гав". Могилевская показала фото с "милейшей собакой"
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Эта женщина когда-нибудь поумнеет? Стыдобище". 57-летняя Милявская примерила белые лосины
"Эта женщина когда-нибудь поумнеет? Стыдобище". 57-летняя Милявская примерила белые лосины
Мать Наташи Королевой показала свою старшую дочь – популярную в 90-е годы певицу Русю
Мать Наташи Королевой показала свою старшую дочь – популярную в 90-е годы певицу Русю
"У нас любовь". Мишина после расставания с Эллертом показала нового друга
"У нас любовь". Мишина после расставания с Эллертом показала нового друга
Разумков показал совместное фото с матерью – известной театральной и киноактрисой Натальей Кудрей
Разумков показал совместное фото с матерью – известной театральной и киноактрисой Натальей Кудрей
"Какие красивые шарики, просто прелесть". Ани Лорак снялась в платье с большим декольте
"Какие красивые шарики, просто прелесть". Ани Лорак снялась в платье с большим декольте
"Ой, хороша", "Идеал женщины". Брежнева широко развела ноги на камеру
"Ой, хороша", "Идеал женщины". Брежнева широко развела ноги на камеру
"Копия папы, симпатюля". Горбунов показал лицо сына от Осадчей
"Копия папы, симпатюля". Горбунов показал лицо сына от Осадчей
Как выглядят сыновья Мирзояна. Антонина Матвиенко показала фото его детей от первого брака
Как выглядят сыновья Мирзояна. Антонина Матвиенко показала фото его детей от первого брака
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS