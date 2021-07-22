Разумков призвал Конгресс США не допустить запуск "Северного потока – 2"

"Выражаю глубокую обеспокоенность по поводу продолжающегося строительства и возможного введения в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2", который Россия использует как инструмент гибридной войны", – написал Разумков.

Он призвал Конгресс продолжить санкционную политику, чтобы не допустить достройку и ввод в эксплуатацию газопровода. При необходимости нужно рассмотреть возможность введения усиленных санкций против юридических и физических лиц, причастных к строительству "Северного потока – 2", уверен политик.

"Призываю Конгресс США воздерживаться от утверждения каких-либо соглашений, которые будут угрожать энергетической безопасности Европы и представлять угрозу национальным интересам Украины и США", – добавил спикер Рады.

По его словам, этот газопровод является геополитическим проектом, который должен поставить в энергетическую зависимость страны Европы от газовой монополии Российской Федерации.

"Северный поток – 2" идет вразрез с требованиями Третьего энергетического пакета ЕС и усиливает возможности для России злоупотреблять доминирующим положением на европейском энергетическом рынке", – подчеркивается в обращении Разумкова.