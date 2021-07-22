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ПОЛИТИКА

Разумков призвал Конгресс США не допустить запуск "Северного потока – 2"

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Разумков: Россия использует "Северный поток 2" как инструмент гибридной войны
Разумков: Россия использует "Северный поток – 2" как инструмент гибридной войны
Фото: rada.gov.ua

Газопровод "Северный поток – 2" следует рассматривать как часть агрессивной политики, которую Россия ведет против Украины и западного мира. Об этом спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил в письме к спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Текст обращения опубликовала пресс-служба украинского парламента 22 июля.

"Выражаю глубокую обеспокоенность по поводу продолжающегося строительства и возможного введения в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2", который Россия использует как инструмент гибридной войны", – написал Разумков.

Он призвал Конгресс продолжить санкционную политику, чтобы не допустить достройку и ввод в эксплуатацию газопровода. При необходимости нужно рассмотреть возможность введения усиленных санкций против юридических и физических лиц, причастных к строительству "Северного потока – 2", уверен политик.

"Призываю Конгресс США воздерживаться от утверждения каких-либо соглашений, которые будут угрожать энергетической безопасности Европы и представлять угрозу национальным интересам Украины и США", – добавил спикер Рады.

По его словам, этот газопровод является геополитическим проектом, который должен поставить в энергетическую зависимость страны Европы от газовой монополии Российской Федерации.

"Северный поток – 2" идет вразрез с требованиями Третьего энергетического пакета ЕС и усиливает возможности для России злоупотреблять доминирующим положением на европейском энергетическом рынке", – подчеркивается в обращении Разумкова.

Контекст:

Газопровод "Северный поток – 2" строят по дну Балтийского моря, он должен связать Россию с Германией. В связи с этим проектом транзит газа через Украину может оказаться под угрозой

Исполнительный директор компании – оператора газопровода Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг 11 июля заявил, что строительство завершат в августе. По его словам, "Северный поток – 2" достроен на 98%.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы. Германия настаивает на завершении строительства.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал "контрпродуктивным с точки зрения наших европейских отношений" введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

18 мая издание Axios написало, что США не будут вводить санкции в отношении оператора строительства газопровода – компании Nord Stream 2 AG. Глава МИД Германии Хайко Маас 19 мая это подтвердил. 21 мая Соединенные Штаты включили в санкционный список 13 российских судов, две компании и одно учреждение, связанные со строительством газопровода, но Nord Stream 2 AG в списке нет.

Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан 20 июня заявил, что США продолжат вводить санкции против российских компаний, участвующих в строительстве "Северного потока – 2". В РФ это назвали "бегом с препятствиями по карусели".

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что считает "Северный поток – 2" оружием России и в качестве компенсации за его запуск Украина хочет гарантий безопасности и возвращения оккупированных территорий. На брифинге по итогам встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель 12 июля Зеленский заявил, что вопрос "Северного потока – 2" должен обсуждаться на саммите лидеров "Нормандской четверки". Меркель отметила, что Берлин серьезно относится к опасениям Украины из-за газопровода.

В Офисе президента считают, что шансы остановить "Северный поток – 2" все еще есть, а спекуляции на тему, что он уже почти готов, преувеличены.

Теги: Россия, США, Конгресс США, газопровод, Европа, Северный поток – 2, Нэнси Пелоси, Дмитрий Разумков
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