Кулеба рассказал, каких вопросов будут касаться консультации с Еврокомиссией и ФРГ по "Северному потоку – 2"

"Что касается "Северного потока – 2", то вчера игра не завершилась. Вчера игра из основного времени просто была переведена в овертайм, но у нас еще есть два тайма, а если нужно – то и серия послематчевых пенальти, чтобы максимально защитить национальные интересы Украины", – сказал он.

По словам Кулебы, немецко-американское заявление не стоит расценивать как конец истории.

"Впереди еще много вещей: сертификация "Северного потока – 2", его страхование. И главное – очень много вопросов к тому, как, собственно, будут выполняться те вещи, которые указаны во вчерашнем немецко-американском заявлении. Вчера мы выступили не только с политической позиции с оценкой заявления США и Германии, но сделали четкий юридический шаг, инициировав в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС консультации", – заявил глава украинской дипломатии.

Он добавил, что консультации должны проводиться с целью обеспечения "соблюдения принципов справедливости и безопасности в случае развития тех или иных энергетических проектов".

"В рамках этих консультаций, которые будут проводиться с ЕС как со стороной Соглашения об ассоциации и Берлином, который тоже как государство – член ЕС является стороной этого соглашения, о следующих вещах, во-первых, мы поставим вопрос, каким образом наши партнеры видят имплементацию этих договоренностей таким образом, чтобы они не ослабляли энергетическую безопасность Украины и Центральной Европы. Во-вторых: вчерашнее немецко-американское заявление не решает вопрос безопасности Украины, которая непосредственно страдает от запуска "Северного потока – 2". И это наша главная претензия к этому заявлению. Там недостаточно четкие и конкретные вещи написаны в блоке, касающемся безопасности", – сказал глава МИД.

Третьим пунктом, по его словам, является то, каким образом "Северный поток – 2" будет "введен" под действие Третьего энергетического пакета ЕС.

"И много других вопросов. О них нужно говорить. Мы должны провести эти консультации, чтобы четко установить, есть ли признаки нарушения "Северным потоком – 2" права ЕС и принципа солидарности, который действует в ЕС, и соответствующей нормы Соглашения об ассоциации", – сказал он.

Кулеба заявил, что переговоры будут направлены на защиту национальных интересов Украины и стран Центральной Европы.