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Госдепартамент США утверждает, что Украина участвовала в подготовке соглашения с ФРГ по "Северному потоку – 2"

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В Госдепе утверждают, что Украина внесла свой вклад в соглашение США и ФРГ по газопроводу, Украина отрицает это
В Госдепе утверждают, что Украина внесла свой вклад в соглашение США и ФРГ по газопроводу, Украина отрицает это
Фото: EPA

Вашингтон активно консультировался с Киевом во время подготовки соглашения США и Германии по трубопроводу "Северный поток – 2", а идеи Украины были внесены в текст совместного заявления двух стран по этому вопросу, утверждают в Госдепе США. Расшифровка брифинга высокопоставленного чиновника Госдепа, имя которого не называется, опубликована на сайте ведомства 21 июля.

В ходе телефонного брифинга чиновнику задали вопрос, давили ли США на Украину в вопросе "Северного потока – 2".

"Угроз не было. Украина является партнером, и мы не угрожаем своим партнерам. В пределах наших дипломатических усилий мы интенсивно сотрудничаем с Украиной, чтобы обеспечить невозможность для Москвы превратить в оружие газопровод "Северный поток – 2", и мы сделали это на нескольких уровнях", – заверил чиновник.

Он подчеркнул, что Украина участвовала в подготовке соглашения США с Германией.

"Мы поделились деталями и идеями, включая текст самого заявления... Мы пытались сохранить эти консультации в тайне, но, как я уже сказал, мы интенсивно взаимодействовали с Украиной и включили ее вклад и идеи в это заявление", – заявил чиновник. 

Представитель Госдепа напомнил, что США считают свершившимся фактом, что трубопровод будет достроен, и Украина не имеет возможности противодействовать рискам, которые это для нее создает.

"Вот почему мы вместе с немцами объявляем о новом финансирования более чем на €200 млн, чтобы помочь Украине снизить эти риски, а также о других мерах для поддержания энергетической безопасности в Европе, чтобы действительно помочь Украине добиться более безопасного и постоянным энергетического будущего", – добавил он.

Украина отрицает участие в переговорах, предшествовавших заключению соглашения между США и Германией, и настаивает на том, что не получила никаких гарантий в результате этого соглашения. 

Контекст:

Газопровод "Северный поток – 2" строят по дну Балтийского моря, он должен связать Россию с Германией. В связи с этим проектом транзит газа через Украину может оказаться под угрозой

Исполнительный директор компании – оператора газопровода Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг 11 июля заявил, что строительство завершат в августе. По его словам, "Северный поток – 2" достроен на 98%.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы. Германия настаивает на завершении строительства.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал "контрпродуктивным с точки зрения наших европейских отношений" введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

18 мая издание Axios написало, что США не будут вводить санкции в отношении оператора строительства газопровода – компании Nord Stream 2 AG. Глава МИД Германии Хайко Маас 19 мая это подтвердил. 21 мая Соединенные Штаты включили в санкционный список 13 российских судов, две компании и одно учреждение, связанные со строительством газопровода, но Nord Stream 2 AG в списке нет.

Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан 20 июня заявил, что США продолжат вводить санкции против российских компаний, участвующих в строительстве "Северного потока – 2". В РФ это назвали "бегом с препятствиями по карусели".

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что считает "Северный поток – 2" оружием России и в качестве компенсации за его запуск Украина хочет гарантий безопасности и возвращения оккупированных территорий. На брифинге по итогам встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель 12 июля Зеленский заявил, что вопрос "Северного потока – 2" должен обсуждаться на саммите лидеров "Нормандской четверки". Меркель отметила, что Берлин серьезно относится к опасениям Украины из-за газопровода.

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины". Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

Кроме того, США и Германия будут работать над фондом инвестиций на сумму не менее $1 млрд, который пойдет на развитие возобновляемых источников энергии в Украине. Германия изначально внесет в этот фонд не менее $175 млн.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после этого заявил, что Украина официально инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по поводу "Северного потока – 2". Также в совместном заявлении Кулебы и главы МИД Польши Збигнева Рау говорится, что эти меры недостаточны, и страны "будут работать вместе со своими союзниками и партнерами над противодействием запуску "Северного потока – 2".

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис назвал соглашение ошибкой, которая "будет дорого стоить". По словам главы парламентской комиссии по иностранным делам Эстонии Марко Михкельсона, соглашением с ФРГ США дают "зеленый свет" для достройки газопровода. 

Теги: США, Германия, Госдепартамент США, газопровод, Северный поток – 2, российский газ, соглашение
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