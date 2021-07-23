Госдепартамент США утверждает, что Украина участвовала в подготовке соглашения с ФРГ по "Северному потоку – 2"

В Госдепе утверждают, что Украина внесла свой вклад в соглашение США и ФРГ по газопроводу, Украина отрицает это Фото: EPA

В ходе телефонного брифинга чиновнику задали вопрос, давили ли США на Украину в вопросе "Северного потока – 2".

"Угроз не было. Украина является партнером, и мы не угрожаем своим партнерам. В пределах наших дипломатических усилий мы интенсивно сотрудничаем с Украиной, чтобы обеспечить невозможность для Москвы превратить в оружие газопровод "Северный поток – 2", и мы сделали это на нескольких уровнях", – заверил чиновник.

Он подчеркнул, что Украина участвовала в подготовке соглашения США с Германией.

"Мы поделились деталями и идеями, включая текст самого заявления... Мы пытались сохранить эти консультации в тайне, но, как я уже сказал, мы интенсивно взаимодействовали с Украиной и включили ее вклад и идеи в это заявление", – заявил чиновник.

Представитель Госдепа напомнил, что США считают свершившимся фактом, что трубопровод будет достроен, и Украина не имеет возможности противодействовать рискам, которые это для нее создает.

"Вот почему мы вместе с немцами объявляем о новом финансирования более чем на €200 млн, чтобы помочь Украине снизить эти риски, а также о других мерах для поддержания энергетической безопасности в Европе, чтобы действительно помочь Украине добиться более безопасного и постоянным энергетического будущего", – добавил он.

Украина отрицает участие в переговорах, предшествовавших заключению соглашения между США и Германией, и настаивает на том, что не получила никаких гарантий в результате этого соглашения.