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Украинскую сторону не привлекали к согласованию пакета договоренностей по "Северному потоку – 2" – спикер МИД Украины

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Германия и США 21 июля заключили соглашение по газопроводу "Северный поток 2"
Германия и США 21 июля заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2"
Фото: ЕРА

Украинскую сторону не привлекали к переговорам и согласованию пакета договоренностей США и Германии по газопроводу "Северный поток–2". Об этом в комментарии "РБК-Украина" 22 июля сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Украинская сторона настаивает на том, чтобы партнеры ответственно отнеслись к нейтрализации угроз, пояснил он.

"Нет сомнений, что единственным выгодоприобретателем кризиса в нашем регионе является Россия. Соответственно мы считаем, что США и Германия должны ответственно отнестись к нейтрализации угроз "Северного потока – 2", – сказал спикер МИД.

Несмотря на то что Украина не привлекалась к переговорам, она продолжает вести диалог по уменьшению ключевых энергетических угроз от России и усилению энергетической устойчивости Центральной Европы в целом, резюмировал он.

Контекст:

Газопровод "Северный поток – 2" строят по дну Балтийского моря, он должен связать Россию с Германией. В связи с этим проектом транзит газа через Украину может оказаться под угрозой

Исполнительный директор компании – оператора газопровода Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг 11 июля заявил, что строительство завершат в августе. По его словам, "Северный поток – 2" достроен на 98%.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы. Германия настаивает на завершении строительства.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал "контрпродуктивным с точки зрения наших европейских отношений" введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что считает "Северный поток – 2" оружием России и в качестве компенсации за его запуск Украина хочет гарантий безопасности и возвращения оккупированных территорий.

12 июля Зеленский во время встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель высказывал опасения, что Украина может быть "отключена от транзита газа, а также в целом от газа" в случае запуска "Северного потока – 2". Меркель сказала, что Украина для ФРГ остается страной для транзита газа "даже в случае, если трубопровод будет достроен".

В Офисе президента Украины (ОПУ) считают, что шансы остановить "Северный поток – 2" все еще есть, а спекуляции на тему, что он уже почти готов, преувеличены. В ОПУ заявили, что ситуация с "Северным потоком – 2" прояснится после встречи Байдена и Зеленского.

Германия и США 21 июля заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины". Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

Кроме того, США и Германия будут работать над фондом инвестиций на сумму не менее $1 млрд, который пойдет на развитие возобновляемых источников энергии в Украине. Германия изначально внесет в этот фонд не менее $175 млн.

Теги: Россия, США, Германия, МИД Украины, газопровод, Европа, Северный поток – 2, Олег Николенко
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