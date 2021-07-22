Госдеп о "Северном потоке – 2": Мы по-прежнему считаем, что это плохая сделка

В Госдепе США не отказываются от позиции, что "Северный поток – 2" несет вред энергетической безопасности Европы Фото: depositphotos.com

По его словам, США продолжают рассматривать "Северный поток – 2" как кремлевский геополитический проект, цель которого – расширить влияние России на энергетические ресурсы Европы.

"Мы по-прежнему считаем, что это плохая сделка для Германии, плохая сделка для Украины, плохая сделка для Европы и ее целей в области энергетической безопасности", – сказал Прайс.

Он напомнил, что США последовательно вводили санкции против "Северного потока – 2" и связанных с ними организаций, однако пришли к выводу, что санкции не помешают завершению строительства газопровода.

"И поэтому эта администрация решила, что не в наших интересах значительно подорвать двусторонние отношения с нашим союзником Германией", – заявил представитель Госдепа.

По его словам, в ходе переговоров представители Германии "выдвинули полезные предложения" и США смогли добиться прогресса в достижении общей цели относительно "Северного потока – 2".

"Эта общая цель – гарантировать, что этот трубопровод не может быть использован против Украины, против любого другого европейского партнера. Это наша цель", – подчеркнул Прайс.