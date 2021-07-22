Байден признал, что строительство "Северного потока – 2" уже не остановить

Байден сказал, что проект "Северный поток – 2" завершен на 99% Фото: ЕРА

Американский лидер признал, что проект завершен на 99%. Идея о разговоре или действиях по его остановке была невозможна, сказал Байден.

При этом он отметил, что канцлер Германии Ангела Меркель работает над ответом Берлина, если РФ захочет этим газопроводом намеренно навредить Украине или другим странам.

О невозможности остановить строительство "Северного потока – 2" заявил CNN высокопоставленный чиновник из Государственного департамента США.

По его словам, Штаты по-прежнему выступают против трубопровода, но пришли к выводу, что санкции не остановят его строительство и рискуют подорвать союз с Германией, ЕС и другими европейскими союзниками.

У США и Европы могут быть разногласия по "Северному потоку – 2", но они едины в сопротивлении российской агрессии, заключил собеседник канала.