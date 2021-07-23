Климкин о соглашении США и ФРГ по "Северному потоку – 2": Мы не в игре. Совсем

"Последняя договоренность о "Северном потоке – 2" – лишь верхушка айсберга. Многое остается за кулисами. США "свое не отдадут" и сохранят рычаги, и не только открытые. Но для нас выводы близки к катастрофическим", – написал дипломат.

Он считает, что дело "не только в результатах".

"Прежде всего в том, что мы не в игре. Совсем. К нам не прислушиваются, мы не ищем решений за одним столом с США, ЕС и Германией, как должны были. Мы даже не являемся частью процесса, не то, что результата. Делаем много эмоциональных заявлений, которые имеют такую же силу, как прошлогодний снег, и вообще никому не заходят. По отношению к нам накапливается ощутимый дефицит доверия и уважения", – объяснил Климкин.

По его словам, Украина становится "частью проблемы, а не частью решения".

"Это очевидно и больно", – подчеркнул дипломат.