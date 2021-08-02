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Германия не будет перекрывать "Северный поток – 2", даже если Россия использует его как геополитическое оружие – Bloomberg

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"Северный поток 2" начали строить в 2018 году
"Северный поток – 2" начали строить в 2018 году
Фото: ЕРА

Что бы не говорили в США, Германия не будет перекрывать газопровод "Северный поток – 2", даже если российское руководство попытается использовать его как геополитическое оружие. Об этом рассказали агентству Bloomberg 2 августа официальные лица Берлина.

Правительство Германии сосредоточится на более широких санкциях на уровне Европейского союза вместо того, чтобы нацеливаться на прямую газовую связь с Россией, пояснили немецкие чиновники.

Один из представителей правительства подтвердил, что Германия обязана действовать в случае "неправильного использования трубопровода", но не уточнил, как именно.

Подход Берлина к "Северному потоку – 2" может сохраниться и после ухода с поста канцлера Германии Ангелы Меркель. Российский трубопровод поддерживает весь политический сегмент, кроме партии "Союз 90/Зеленые", написало агентство. 

Контекст:

"Северный поток – 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км. Строительство газопровода началось в 2018 году. С конца 2019 года проект и участвующие в нем компании находятся под американскими санкциями, которые неоднократно расширялись.

Строительство замораживали в 2019 году, когда было достроено 93% газопровода, спустя год, в декабре 2020 года, строительство возобновили.

Оператор газопровода Nord Stream 2 AG в июле 2021 года сообщил, что "Северный поток – 2" достроен на 99%. В связи с этим проектом транзит газа через Украину может оказаться под угрозой.

Стоимость проекта "Северный поток – 2" – €9,9 млрд, его финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

18 мая издание Axios написало, что США не будут вводить санкций в отношении оператора строительства газопровода – компании Nord Stream 2 AG. Глава МИД Германии Хайко Маас 19 мая это подтвердил. 21 мая Соединенные Штаты включили в санкционный список 13 российских судов, две компании и одно учреждение, связанные со строительством газопровода, но Nord Stream 2 AG в списке нет.

Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан 20 июня заявил, что США продолжат вводить санкции против российских компаний, участвующих в строительстве "Северного потока – 2". В РФ это назвали "бегом с препятствиями по карусели".

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что считает "Северный поток – 2" оружием России и в качестве компенсаций за его запуск Украина хочет гарантий безопасности и возвращения оккупированных территорий.

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины". Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

Кроме того, США и Германия будут работать над фондом инвестиций на сумму не менее $1 млрд, который пойдет на развитие возобновляемых источников энергии в Украине. Германия изначально внесет в этот фонд не менее $175 млн.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после этого заявил, что Украина официально инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по поводу "Северного потока – 2".

Соглашение США и Германии раскритиковали в Польше, Литве и Эстонии.

28 июля стало известно, что группа сенаторов-республиканцев требует от администрации Байдена введения новых санкций против "Северного потока – 2" и угрожает заблокировать утверждение кандидатов на руководящие должности в министерстве финансов.

Теги: Россия, Германия, Ангела Меркель, оружие, санкции, Берлин, газопровод, Европа, Северный поток – 2
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