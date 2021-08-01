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Украинские политики, общественные деятели, журналисты обратились к Байдену из-за "Северного потока – 2"

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"Северный поток 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря
"Северный поток – 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря
Фото: EPA

Украинские политики, общественные деятели, журналисты и активисты обратились с письмом к президенту США Джо Байдену, его просят пересмотреть решение о неприменении санкций к компании – оператору газопровода "Северный поток – 2". Об этом 1 августа сообщила "Европейская правда", в распоряжении которой есть этот документ.

В письме отмечается, что соглашение США и Германии по газопроводу ставит под угрозу помощь США, ранее инвестированную в трансатлантическую безопасность и трансформацию Украины, и не предусматривает эффективных гарантий безопасности для стран, затронутых проектом.

"Заявление о "Северном потоке – 2" означает, что в российский государственный бюджет будет вложено больше денег, которые будут использоваться для финансирования злонамеренных действий в Соединенных Штатах и военной агрессии против Украины. Эти деньги будут использоваться для поддержки деспотических режимов и подавления чаяний не только украинского народа, но и белорусов, грузин и любого другого российского соседа, который осмеливается искать свою судьбу", – отмечено в письме.

В нем также подчеркнули, что в случае запуска газопровода Украина потеряет важный фактор сдерживания эскалации российской агрессии, у Кремля будут развязаны руки, чтобы начать широкомасштабное наступление на Украину.

"Это дало бы России больше возможностей шантажировать Украину и Европу, останавливая или сокращая поставки газа, и создало бы условия для того, чтобы Россия саботировала и наносила значительный ущерб украинской газотранспортной системе или ее сегментам, чтобы сделать невозможным транзит газа через Украину", – отметили в заявлении.

Авторы письма просят отменить до середины августа необоснованный отказ от санкций против компании Nord Stream 2 AG и полностью выполнить все санкции в соответствии с требованиями законодательства США.

Письмо подписали народные депутаты Ярослав Юрчишин, Мария Ионова, Соломия Бобровская, экс-нардеп Светлана Залищук, директор центра "Новая Европа" Алена Гетьманчук, глава правления фонда DEJURE Михаил Жернаков и другие. Под письмом поставили подписи 47 человек.

Контекст:

"Северный поток – 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км. Строительство газопровода началось в 2018 году. С конца 2019 года проект и участвующие в нем компании находятся под американскими санкциями, которые неоднократно расширялись.

Строительство замораживали в 2019 году, когда было достроено 93% газопровода, спустя год, в декабре 2020 года, строительство возобновили.

Оператор газопровода Nord Stream 2 AG в июле 2021 года сообщил, что "Северный поток – 2" достроен на 99%. В связи с этим проектом транзит газа через Украину может оказаться под угрозой.

Стоимость проекта "Северный поток – 2" – €9,9 млрд, его финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

18 мая издание Axios написало, что США не будут вводить санкции в отношении оператора строительства газопровода – компании Nord Stream 2 AG. Глава МИД Германии Хайко Маас 19 мая это подтвердил. 21 мая Соединенные Штаты включили в санкционный список 13 российских судов, две компании и одно учреждение, связанные со строительством газопровода, но Nord Stream 2 AG в списке нет.

Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан 20 июня заявил, что США продолжат вводить санкции против российских компаний, участвующих в строительстве "Северного потока – 2". В РФ это назвали "бегом с препятствиями по карусели".

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что считает "Северный поток – 2" оружием России и в качестве компенсаций за его запуск Украина хочет гарантий безопасности и возвращения оккупированных территорий.

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины". Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

Кроме того, США и Германия будут работать над фондом инвестиций на сумму не менее $1 млрд, который пойдет на развитие возобновляемых источников энергии в Украине. Германия изначально внесет в этот фонд не менее $175 млн.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после этого заявил, что Украина официально инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по поводу "Северного потока – 2".

Соглашение США и Германии раскритиковали в Польше, Литве и Эстонии.

28 июля стало известно, что группа сенаторов-республиканцев требует от администрации Байдена введения новых санкций против "Северного потока – 2" и угрожает заблокировать утверждение кандидатов на руководящие должности в министерстве финансов.

Теги: Россия, США, Украина, Джо Байден, газопровод, Светлана Залищук, Ярослав Юрчишин, Северный поток – 2, российский газ, Соломия Бобровская
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