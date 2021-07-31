"Проиграна битва, но не проиграна война". Витренко рассказал , как Украина будет бороться против запуска "Северного потока – 2"

"Проиграна битва, но не проиграна война. И наша "война" против "Северного потока – 2" продолжается. Битва, которая проиграна, – это, скорее всего, так выглядит, это непосредственное строительство "Северного потока – 2", он будет достроен. К сожалению, это строительство было возобновлено в январе этого года. И, соответственно, опять же, к сожалению, это строительство в ближайшее время будет закончено", – заявил он.

Для Украины важно, чтобы "газ через эту трубу не шел в обход Украины". Киев работает над тем, чтобы газопровод не был сертифицирован, сказал Витренко.

"Это возможно, если доказать, что компания – оператор трубы контролируется российским "Газпромом" и президентом России Владимиром Путиным. Европейское законодательство запрещает одному лицу или группе лиц контролировать добычу и транспортировку газа", – указал он.

Министерство иностранных дел Украины направило соответствующие ноты Европейской комиссии, которая участвует в процессе сертификации оператора, с призывом учитывать "так называемый принцип солидарности", добавил глава "Нафтогазу".

"Это означает, что, например, даже если (а это фантасмагорический сценарий) оператор "Северного потока – 2" будет отделен от "Газпрома", реально будет независим от "Газпрома" и Путина, даже если будет обеспечен доступ третьих сторон к этому газопроводу, то немецкий регулятор и Еврокомиссия должны обеспечить доступ третьих сторон ко всем газопроводам, идущим из России в Европу, в частности из Украины", – пояснил Витренко.