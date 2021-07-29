"Разговор не имел официального характера". В Офисе президента прокомментировали заявления Арахамии

"Мне всегда очень нравятся глобальные выводы, которые делаются из ироничных комментариев. Давид Георгиевич, на мой взгляд, идеально уловил именно эту особенность – делать из мухи слона – и блестяще ею пользуется, подбрасывая постоянно подобные сенсации. Арахамия идеален в этом. Тем не менее отмечу, что этот его разговор в телеэфире не имел официального характера", – подчеркнул советник.
Он отметил, что слово "шантаж" в заявлении Арахамии "явно имело иронический оттенок".
"Давид Арахамия всегда чрезвычайно мягок и корректен в своих оценках и предпочитает изощренную иронию", – добавил Подоляк.
Он прокомментировал также заявление Арахамии о том, что встреча президента Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом пройдет "на повышенных тонах".
Подоляк считает, что глава фракции высказал позицию, "которую можно охарактеризовать как разочарование и вопиющее недопонимание реальных общеевропейских рисков" в связи с достройкой газопровода "Северный поток – 2". Он подчеркнул, что газопровод будет одним из ключевых вопросов на встрече двух лидеров.
"Давид Георгиевич, несомненно, чрезвычайно разочарован неконкретностью и декларативностью соглашения между США и Германией по этому антиевропейскому проекту и рассчитывает на наполнение соответствующих рамочных договоренностей более четким и юридически определенным содержанием. Будет ли просто этого добиться? Наверняка непросто. Но у нас нет другого пути. Насколько можем судить, именно это и имел в виду Давид Арахамия", – считает Подоляк.
Северный поток – 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км. Строительство газопровода началось в 2018 году. С конца 2019 года проект и участвующие в нем компании находятся под американскими санкциями, которые неоднократно расширялись.
Строительство замораживали в 2019 году, когда было достроено 93% газопровода, спустя год, в декабре 2020 года, строительство возобновили.
Оператора газопровода Nord Stream 2 AG в июле 2021 года сообщил, что "Северный поток – 2" достроен на 99%.
В связи с этим проектом транзит газа через Украину может оказаться под угрозой.
Стоимость проекта "Северный поток – 2" – €9,9 млрд, его финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.
Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.
Администрация Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".
21 мая Соединенные Штаты включили в санкционный список 13 российских судов, две компании и одно учреждение, связанные со строительством газопровода, но оператора строительства – компании Nord Stream 2 AG в списке нет.
Зеленский сказал, что считает "Северный поток – 2" оружием России и в качестве компенсаций за его запуск Украина хочет гарантий безопасности и возвращения оккупированных территорий.
Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины". Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).
Кроме того, США и Германия будут работать над фондом инвестиций на сумму не менее $1 млрд, который пойдет на развитие возобновляемых источников энергии в Украине. Германия изначально внесет в этот фонд не менее $175 млн.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после этого заявил, что Украина официально инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по поводу "Северного потока – 2".
Соглашение США и Германии раскритиковали в Польше, Литве и Эстонии.