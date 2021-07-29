"Разговор не имел официального характера". В Офисе президента прокомментировали заявления Арахамии

Подоляк заявил, что слово "шантаж" в заявлении Арахамии (на фото) имело иронический оттенок Фото: Александр Сенько / Facebook

"Мне всегда очень нравятся глобальные выводы, которые делаются из ироничных комментариев. Давид Георгиевич, на мой взгляд, идеально уловил именно эту особенность – делать из мухи слона – и блестяще ею пользуется, подбрасывая постоянно подобные сенсации. Арахамия идеален в этом. Тем не менее отмечу, что этот его разговор в телеэфире не имел официального характера", – подчеркнул советник.

Он отметил, что слово "шантаж" в заявлении Арахамии "явно имело иронический оттенок".

"Давид Арахамия всегда чрезвычайно мягок и корректен в своих оценках и предпочитает изощренную иронию", – добавил Подоляк.

Он прокомментировал также заявление Арахамии о том, что встреча президента Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом пройдет "на повышенных тонах".

Подоляк считает, что глава фракции высказал позицию, "которую можно охарактеризовать как разочарование и вопиющее недопонимание реальных общеевропейских рисков" в связи с достройкой газопровода "Северный поток – 2". Он подчеркнул, что газопровод будет одним из ключевых вопросов на встрече двух лидеров.

"Давид Георгиевич, несомненно, чрезвычайно разочарован неконкретностью и декларативностью соглашения между США и Германией по этому антиевропейскому проекту и рассчитывает на наполнение соответствующих рамочных договоренностей более четким и юридически определенным содержанием. Будет ли просто этого добиться? Наверняка непросто. Но у нас нет другого пути. Насколько можем судить, именно это и имел в виду Давид Арахамия", – считает Подоляк.