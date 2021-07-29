"Мы могли бы шантажировать весь мир". Арахамия назвал "фатальной ошибкой" отказ Украины от ядерного оружия

Арахамия: В принципе, мы сегодня все наследуем эту одну ошибку Фото: David Braun / Facebook

Он считает, что решение избавиться от ядерного оружия в обмен на Будапештский меморандум, который "ничего не значит", – это "роковая ошибка" первого президента Украины Леонида Кравчука.

"Мне кажется, это самая большая [ошибка]. В принципе, мы сегодня все наследуем эту одну ошибку. Всеми ошибками других президентов можно просто пренебречь", – сказал Арахамия.

По его мнению, если бы Украина оставалась ядерной державой, с Киевом по-другому бы разговаривали.

При этом он добавил, что ему неизвестны все обстоятельства ситуации, которая сложилась в первой половине 1990-х.

В ответ на уточнение, что на тот момент Украина самостоятельно не могла обслуживать ядерное оружие, Арахамия заявил: "Мы могли бы тогда сократиться, все равно оставить ядерный потенциал. Мы могли бы шантажировать весь мир – и нам бы давали деньги на обслуживание".