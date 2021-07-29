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"Мы могли бы шантажировать весь мир". Арахамия назвал "фатальной ошибкой" отказ Украины от ядерного оружия

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Арахамия: В принципе, мы сегодня все наследуем эту одну ошибку
Арахамия: В принципе, мы сегодня все наследуем эту одну ошибку
Фото: David Braun / Facebook

Отказ Украины от ядерного оружия был ошибочным решением тогдашних властей страны. Такое мнение в эфире телеканала "Украина 24" выразил глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

Он считает, что решение избавиться от ядерного оружия в обмен на Будапештский меморандум, который "ничего не значит", – это "роковая ошибка" первого президента Украины Леонида Кравчука.

"Мне кажется, это самая большая [ошибка]. В принципе, мы сегодня все наследуем эту одну ошибку. Всеми ошибками других президентов можно просто пренебречь", – сказал Арахамия.

По его мнению, если бы Украина оставалась ядерной державой, с Киевом по-другому бы разговаривали.

При этом он добавил, что ему неизвестны все обстоятельства ситуации, которая сложилась в первой половине 1990-х.

В ответ на уточнение, что на тот момент Украина самостоятельно не могла обслуживать ядерное оружие, Арахамия заявил: "Мы могли бы тогда сократиться, все равно оставить ядерный потенциал. Мы могли бы шантажировать весь мир – и нам бы давали деньги на обслуживание".

Контекст:

Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года. Согласно документу, страны-подписанты – Великобритания, Россия и США – обязались быть гарантами независимости, суверенитета и границ Украины, а также воздерживаться от применения против Украины любого оружия, не только ядерного. Кроме того, подписанты обещали не оказывать на Киев экономическое давление. В обмен Украина отказалась от своего ядерного статуса. Под меморандумом поставили свои подписи тогдашние президент Украины Леонид Кучма, президент РФ Борис Ельцин, президент США Билл Клинтон и премьер Великобритании Джон Мейджор.

Россия в 2014 году нарушила условия меморандума, аннексировав Крым и начав вооруженную агрессию на Донбассе, заявляли в МИД Украины.

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Россия Будапештское соглашение не нарушила, поскольку не применила в отношении Украины ядерное оружие.

На всеукраинский опрос, который состоялся 25 октября, выносили тему использования Украиной гарантий Будапештского меморандума. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что все подписанные меморандумы и договоры должны выполняться. 

В записанном 23 января интервью Axios on HBO глава государства заявил, что невыполнение Будапештского меморандума означает, что любые договоренности в мире "умножены на ноль".

Теги: Украина, ядерное оружие, Будапештский меморандум, Давид Арахамия
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