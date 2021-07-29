"Давид у нас такой горячий парень". В "Слуге народа" пояснили заявление Арахамии о разговоре Зеленского с Байденом "на повышенных тонах"

"На самом деле, в визитах на таком высоком уровне очень важную роль играет предварительная подготовка. Мы ожидаем, что глава МИД Дмитрий Кулеба и председатель Офиса президента Андрей Ермак отправятся заранее в Вашингтон, чтобы готовить этот визит. Во многом сыграет [роль] подготовительная работа. А по поводу "повышенных тонов", Давид у нас такой горячий парень, поэтому он так подал эту оценку. Думаю, Давид больше имел в виду, что это будет разговор равноправных партнеров", – сказала представительница "Слуги народа".

Она подчеркнула, что президент Украины "заботится об интересах украинского народа" и понимает, что в интересах украинского народа, против которого воюет ядерная страна, иметь партнерские отношения с США.

"Собственно, Украина как суверенное, независимое в своей политике государство должна выстраивать свои партнерские союзы. К Украине должны относиться с уважением. В жестком политическом мире, в международной политике, надо четко заявлять интересы своего государства", – заявила Кравчук.