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"Давид у нас такой горячий парень". В "Слуге народа" пояснили заявление Арахамии о разговоре Зеленского с Байденом "на повышенных тонах"

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Глава пресс-офиса "Слуги народа": В жестком политическом мире надо четко заявлять интересы своего государства
Глава пресс-офиса "Слуги народа": В жестком политическом мире надо четко заявлять интересы своего государства
Фото: sluga-narodu.com

Встреча между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Джо Байденом будет встречей равноправных партнеров. Так замглавы фракции, глава пресс-офиса партии "Слуга народа" Евгения Кравчук в эфире телеканала "Украина 24" прокомментировала заявление главы фракции Давида Арахамии, что встреча глав государств пройдет "на повышенных тонах".

"На самом деле, в визитах на таком высоком уровне очень важную роль играет предварительная подготовка. Мы ожидаем, что глава МИД Дмитрий Кулеба и председатель Офиса президента Андрей Ермак отправятся заранее в Вашингтон, чтобы готовить этот визит. Во многом сыграет [роль] подготовительная работа. А по поводу "повышенных тонов", Давид у нас такой горячий парень, поэтому он так подал эту оценку. Думаю, Давид больше имел в виду, что это будет разговор равноправных партнеров", – сказала представительница "Слуги народа".

Она подчеркнула, что президент Украины "заботится об интересах украинского народа" и понимает, что в интересах украинского народа, против которого воюет ядерная страна, иметь партнерские отношения с США. 

"Собственно, Украина как суверенное, независимое в своей политике государство должна выстраивать свои партнерские союзы. К Украине должны относиться с уважением. В жестком политическом мире, в международной политике, надо четко заявлять интересы своего государства", – заявила Кравчук. 

Контекст:

7 июня Зеленский и Байден провели второй телефонный разговор, в ходе которого глава Белого дома пригласил украинского президента посетить Вашингтон этим летом. Зеленский писал, что ожидает встречи в июле, чтобы обсудить пути расширения стратегического сотрудничества Украины и США.  Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что обсуждается дата в конце июля.

17 июля СМИ со ссылкой на источники писали, что США предлагают перенести дату визита на август и украинская сторона недовольна этим. В конце июля Белый дом официально назвал дату визита – 30 августа

Главной темой визита Зеленского в Вашингтон и его встречи с Байденом станет включение США в процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе, говорил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Но, по словам Арахамии, основной темой переговоров станет российский газопровод "Северный поток – 2" и противостояние его запуску.

5 июля на форуме "Украина 30" Зеленский рассказал о своих ожиданиях от визита в Вашингтон: "Он должен быть содержательным прежде всего. Это не туризм. Визит должен быть максимально наполненным и, что самое главное, результативным".

Теги: США, Джо Байден, Белый дом, Владимир Зеленский, Слуга народа, Давид Арахамия, Евгения Кравчук, встреча
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