"Ребята, может, не стоит ехать на таких нервах?" Лубкивский прокомментировал слова Арахамии о встрече Зеленского с Байденом "на повышенных тонах"

Лубкивский: Никогда еще я не наблюдал такого карнавала экзальтированных реакций Фото: Open Ukraine / Facebook

"[Лидер парламентской фракции "Слуга народа" Давид] Арахамия угрожает, что Зеленский будет разговаривать с Байденом на повышенных тонах. К этим словам нельзя отнестись легкомысленно. Это знаковые слова одного из лидеров партии "Слуга народа", руководителя фракции в Верховной Раде. Угрозы крика в Белом доме стоит всерьез оценить вместе с заявлениями о развороте к Китаю и сожалением о сдаче ядерного оружия, чтобы шантажировать всех", – считает дипломат.

По его словам, планируемый визит "комментирует уже скоро десять человек, преимущественно неграмотных и неподготовленных", что создает "сложную клиническую картину героико-панических настроений в команде Владимира Зеленского".

"Никогда еще я не наблюдал такого карнавала экзальтированных реакций... Ребята, а может, не стоит ехать на таких нервах? Своим нынешним криком вы не исправите свое бездействие предыдущих лет и провал "Северного потока – 2", – заявил Лубкивский.

По его мнению, этот "словесный поток доморощенных геополитиков" унижает как президента, так и всю внешнеполитическую службу Украины.