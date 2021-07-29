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"Ребята, может, не стоит ехать на таких нервах?" Лубкивский прокомментировал слова Арахамии о встрече Зеленского с Байденом "на повышенных тонах"

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Лубкивский: Никогда еще я не наблюдал такого карнавала экзальтированных реакций
Лубкивский: Никогда еще я не наблюдал такого карнавала экзальтированных реакций
Фото: Open Ukraine / Facebook

Предстоящую встречу президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне представители власти комментируют в разном ключе, что свидетельствует "об очень нездоровом характере внутри процесса", считает украинский дипломат, директор Киевского форума по безопасности Даниил Лубкивский. Об этом он 29 июля написал в Facebook.

"[Лидер парламентской фракции "Слуга народа" Давид] Арахамия угрожает, что Зеленский будет разговаривать с Байденом на повышенных тонах. К этим словам нельзя отнестись легкомысленно. Это знаковые слова одного из лидеров партии "Слуга народа", руководителя фракции в Верховной Раде. Угрозы крика в Белом доме стоит всерьез оценить вместе с заявлениями о развороте к Китаю и сожалением о сдаче ядерного оружия, чтобы шантажировать всех", – считает дипломат.

По его словам, планируемый визит "комментирует уже скоро десять человек, преимущественно неграмотных и неподготовленных", что создает "сложную клиническую картину героико-панических настроений в команде Владимира Зеленского".

"Никогда еще я не наблюдал такого карнавала экзальтированных реакций... Ребята, а может, не стоит ехать на таких нервах? Своим нынешним криком вы не исправите свое бездействие предыдущих лет и провал "Северного потока – 2", – заявил Лубкивский.

По его мнению, этот "словесный поток доморощенных геополитиков" унижает как президента, так и всю внешнеполитическую службу Украины.

https://www.facebook.com/danylo.lubkivsky/posts/4055185507884333

Контекст:

7 июня Зеленский и Байден провели второй телефонный разговор, в ходе которого глава Белого дома пригласил украинского президента посетить Вашингтон этим летом. Зеленский писал, что ожидает встречи в июле, чтобы обсудить пути расширения стратегического сотрудничества Украины и США.  Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что обсуждается дата в конце июля.

17 июля СМИ со ссылкой на источники писали, что США предлагают перенести дату визита на август и украинская сторона недовольна этим. В конце июля Белый дом официально назвал дату визита – 30 августа

Главной темой визита Зеленского в Вашингтон и его встречи с Байденом станет включение США в процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе, говорил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Но, по словам Арахамии, главной темой переговоров станет российский газопровод "Северный поток – 2" и противостояние его запуску.

5 июля на форуме "Украина 30" Зеленский рассказал о своих ожиданиях от визита в Вашингтон: "Он должен быть содержательным прежде всего. Это не туризм. Визит должен быть максимально наполненным и, что самое главное, результативным".

Теги: Джо Байден, угрозы, Белый дом, Даниил Лубкивский, Владимир Зеленский, Северный поток – 2, российский газ, Давид Арахамия
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