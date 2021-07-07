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ПОЛИТИКА

Арахамия считает, что принципы "Слуги народа" и Коммунистической партии Китая во многом совпадают. В монобольшинстве прокомментировали

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Арахамия считает, что опыт представительства Компартии Китая в каждом населенном пункте "непременно нужно перенимать"
Арахамия считает, что опыт представительства Компартии Китая в каждом населенном пункте "непременно нужно перенимать"
Фото: Слуга народу / Facebook

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия считает, что принципы партии монобольшинства в Раде и Коммунистической партии Китая (КПК) во многом совпадают, поскольку их девизом является служение народу. Об этом он рассказал в интервью китайским СМИ, пишет "Синьхуа".

Как пишет издание, Арахамия высоко оценил тот факт, что КПК представлена в каждом населенном пункте страны, и считает, что такой опыт "непременно нужно перенимать".

Отмечается, что Арахамия прочел книгу "Си Цзиньпин о государственном управлении", которая "произвела на него сильное впечатление". Он решил содействовать появлению украиноязычного издания этой книги, чтобы "украинцы смогли узнать, как Китай преодолел трудности и добился стремительного роста экономики".

Арахамия считает, что Китай "четко формулирует и выполняет свои планы в условиях пандемии коронавируса", что позволило стране "сохранить высокие темпы роста экономики".

Украина, по словам Арахамии, надеется перенять "положительный опыт Китая в области экономического развития", поскольку Китай является для Украины "примером и стратегическим партнером в модернизации страны".

Глава партии "Слуга народа", первый заместитель председателя фракции этой политсилы в Раде Александр Корниенко в интервью "Радіо Свобода" прокомментировал заявление Арахамии.

"Китайская народная республика – это торговый партнер Украины, экономический партнер, самый большой... Там у нас есть экономические контакты, есть, скажем так, политические. Происходят визиты, происходят разговоры. В частности, происходит и определенное взаимодействие по линии наших партий. Понятно, что это не членство в каких-то мировых коммунистических партиях", с сказал нардеп.

По его словам, "Слуга народа" обсуждает с различными представителями Коммунистической партии Китая "партийными принципами работы с населением".

"Когда мы говорим об общих принципах, о которых он [Арахамия] говорил, то это имеется в виду как раз то, что любая партия должна работать в интересах своих избирателей и в интересах народа", – заявил Корниенко. 

Контекст:

Коммунистическая партия Китая была основана в 1921 году, у власти находится с 1949 года. С 2012 года партию возглавляет Си Цзиньпин (с 2013 года он является председателем Китайской Народной Республики).

Китай, по данным базирующегося в Великобритании Центра экономических и деловых исследований, сейчас является второй экономикой в мире после США. Но, по прогнозам экспертов, уже в 2028 году (на пять лет раньше, чем ожидалось) Китай обгонит США и возглавит рейтинг. 

В 2020 году Китай был главным торговым партнером Украины. По данным Государственной таможенной службы, за год Украина больше всего товаров импортировали из Китая (на $8,3 млрд) и экспортировала в Китай (на $7,1 млрд). 

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что в 2019 году Китай впервые стал "торговым партнером Украины №1". "Диалектически у нас развиваются отношения с Китаем. Нет ни политического диалога с Китайской Народной Республикой, ни каравая с хлебом... Но при этом бизнес цветет ярким цветом", – цитировал его "Укринформ"

При этом правящую партию Китая критикуют за нарушение прав человека в стране. Международная правозащитная организация Human Rights Watch в докладе за 2020 год отметила, что нарушения прав человека встречаются и в других странах, но "нигде больше правительство настолько энергично и демонстративно не играет политическими мускулами, чтобы подорвать международные стандарты прав человека и институты обеспечения ответственности". В докладе упоминаются массовые репрессии против граждан Китая тюркского происхождения (уйгуров, казахов и других меньшинств, которые проживают в Синьцзян-Уйгурском автономном районе), государственная электронная слежка и интернет-цензура. 

Заявление Арахамии появилось на фоне скандала, связанного с возможным давлением Китая на Украину. По данным агентства Associated Press, Китай шантажировал Украину на заседании Совета ООН по правам человека, угрожая заморозить поставку 500 тыс. доз вакцины от коронавируса. По данным агентства, Пекин таким образом добивался отзыва Украиной подписи под заявлением о ситуации в Синьцзяне. Украина подпись таки отозвала, но публично свои действия не объяснила. Кулеба заявил, что в этой теме в публичном пространстве "видна верхушка верхушки айсберга" и что "история еще не отыграна". 

Теги: Украина, Китай, экономика, культура, КНР, политика, Слуга народа, партия, Давид Арахамия, сотрудничество
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