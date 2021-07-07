Арахамия считает, что принципы "Слуги народа" и Коммунистической партии Китая во многом совпадают. В монобольшинстве прокомментировали

Как пишет издание, Арахамия высоко оценил тот факт, что КПК представлена в каждом населенном пункте страны, и считает, что такой опыт "непременно нужно перенимать".

Отмечается, что Арахамия прочел книгу "Си Цзиньпин о государственном управлении", которая "произвела на него сильное впечатление". Он решил содействовать появлению украиноязычного издания этой книги, чтобы "украинцы смогли узнать, как Китай преодолел трудности и добился стремительного роста экономики".

Арахамия считает, что Китай "четко формулирует и выполняет свои планы в условиях пандемии коронавируса", что позволило стране "сохранить высокие темпы роста экономики".

Украина, по словам Арахамии, надеется перенять "положительный опыт Китая в области экономического развития", поскольку Китай является для Украины "примером и стратегическим партнером в модернизации страны".

Глава партии "Слуга народа", первый заместитель председателя фракции этой политсилы в Раде Александр Корниенко в интервью "Радіо Свобода" прокомментировал заявление Арахамии.

"Китайская народная республика – это торговый партнер Украины, экономический партнер, самый большой... Там у нас есть экономические контакты, есть, скажем так, политические. Происходят визиты, происходят разговоры. В частности, происходит и определенное взаимодействие по линии наших партий. Понятно, что это не членство в каких-то мировых коммунистических партиях", с сказал нардеп.

По его словам, "Слуга народа" обсуждает с различными представителями Коммунистической партии Китая "партийными принципами работы с населением".

"Когда мы говорим об общих принципах, о которых он [Арахамия] говорил, то это имеется в виду как раз то, что любая партия должна работать в интересах своих избирателей и в интересах народа", – заявил Корниенко.