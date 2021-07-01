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ПОЛИТИКА

Кулеба об отзыве подписи Украины из-за возможного шантажа Китая: История еще не отыграна

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Кулеба: В этой теме в публичном пространстве видна не просто верхушка айсберга, а верхушка верхушки айсберга
Кулеба: В этой теме в публичном пространстве видна не просто верхушка айсберга, а верхушка верхушки айсберга
Фото: Dmytro Kuleba / Facebook

В истории отзыва Украиной подписи под документом ООН о правах человека в Китае точка еще не поставлена, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Об этом министр рассказал в интервью LIGA.net, опубликованном 1 июля.

"Это тема, в которой в публичном пространстве видна не просто верхушка айсберга, а верхушка верхушки айсберга. История еще не отыграна", – сказал министр в ответ на вопрос о возможном шантаже Китая поставкой вакцин от коронавируса, как об этом писали СМИ.

Он отметил, что не будет пока вдаваться в детали, но процесс еще развивается. Вопрос должен быть решен в течение пары недель.

"Наша задача – выйти из ситуации с максимальной выгодой для себя. И с минимальными потерями. Это принцип, которым я всегда руководствуюсь", – добавил Кулеба.

Он опроверг предположение, что к этому обсуждению может иметь отношение вопрос "Мотор Січі".

"Что касается в целом наших отношений с Китаем, есть стол, там навалена куча всего и вопрос "Мотор Січі" лежит на отдельной половине этого стола. И вокруг него нет никаких признаков жизни. Он есть, но выведен в отдельный трек", – пояснил министр.

Контекст:

The Associated Press, ссылаясь на источники в дипломатических кругах, писало, что Китай шантажировал Украину на заседании Совета ООН по правам человека, угрожая заморозить поставку 500 тыс. доз вакцины от коронавируса. По данным агентства, Пекин таким образом добивался отзыва Украиной своей подписи под заявлением о ситуации в Синьцзяне.

Представительство Украины при ООН и других международных организациях 25 июня подтвердило отзыв подписи под заявлением ООН по уйгурам. Причины отзыва подписи не были указаны.

В провинции Синьцзян проживает подавляющее большинство уйгуров – представителей тюркоязычной народности, которые исповедуют ислам (мусульмане-сунниты).

Их численность в Китае – около 10 млн. По оценкам правозащитных организаций, более 3 млн уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств находятся в так называемых лагерях для перевоспитания, где их принуждают отказаться от их религии, культуры и языка.

Китай отрицает любое притеснение уйгуров, заявляя, что лагеря, в которые отправляются представители этой национальности, нужны для профессиональной подготовки граждан. Однако, по данным ООН, у уйгуров и других представителей религиозных меньшинств в тюрьмах Китая могут принудительно извлекать внутренние органы.

Соединенные Штаты ввели 5 декабря 2020 года визовые санкции в отношении китайских должностных лиц и функционеров Коммунистической партии Китая за причастность к "ужасающим нарушениям прав человека" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, Тибете и других регионах Китая, распространению пропаганды, принуждению и запугиванию несогласных с политикой официального Пекина.

19 января, в свой последний день в должности госсекретаря США, Майк Помпео обвинил Китай в геноциде уйгуров и других этнических и религиозных меньшинств и отдал распоряжение Госдепартаменту продолжать расследовать и собирать информацию о том, что происходит в Синьцзяне.

На следующий день Китай ввел санкции против 28 человек из администрации 45-го президента США Дональда Трампа, включая Помпео.

Теги: Китай, ООН, МИД Украины, права человека, Мотор Січ, Дмитрий Кулеба, дипломаты, вакцина, уйгуры
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