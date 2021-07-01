Кулеба об отзыве подписи Украины из-за возможного шантажа Китая: История еще не отыграна

Кулеба: В этой теме в публичном пространстве видна не просто верхушка айсберга, а верхушка верхушки айсберга Фото: Dmytro Kuleba / Facebook

"Это тема, в которой в публичном пространстве видна не просто верхушка айсберга, а верхушка верхушки айсберга. История еще не отыграна", – сказал министр в ответ на вопрос о возможном шантаже Китая поставкой вакцин от коронавируса, как об этом писали СМИ.

Он отметил, что не будет пока вдаваться в детали, но процесс еще развивается. Вопрос должен быть решен в течение пары недель.

"Наша задача – выйти из ситуации с максимальной выгодой для себя. И с минимальными потерями. Это принцип, которым я всегда руководствуюсь", – добавил Кулеба.

Он опроверг предположение, что к этому обсуждению может иметь отношение вопрос "Мотор Січі".

"Что касается в целом наших отношений с Китаем, есть стол, там навалена куча всего и вопрос "Мотор Січі" лежит на отдельной половине этого стола. И вокруг него нет никаких признаков жизни. Он есть, но выведен в отдельный трек", – пояснил министр.