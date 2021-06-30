"Компромисс со злом". Правозащитники прокомментировали отзыв подписи Киевом под заявлением ООН по уйгурам из-за давления Китая

"Даже если речь идет о рисках для собственных граждан, угрозе не получить критически важную во время пандемии партию вакцин, пренебрежение принципами прав человека в обмен на определенные блага от другого государства выглядит как компромисс со злом", – считают правозащитники.

Они призвали правительство и президента Украины обновить подпись под обращением о нарушении прав уйгуров в Китае и нарушении прав человека в Гонконге, а также публично объявить отзыв подписи.

Правозащитники потребовали не допускать непрозрачности в вопросах прав человека в международной политике.

Заявление поддержали 15 украинских правозащитных организаций, в их числе Харьковская правозащитная группа, Украинский Хельсинкский союз по правам человека, Центр гражданских свобод, Центр прав человека Zmina и другие.