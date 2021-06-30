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"Компромисс со злом". Правозащитники прокомментировали отзыв подписи Киевом под заявлением ООН по уйгурам из-за давления Китая

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В провинции Синьцзян проживает подавляющее большинство уйгуров
В провинции Синьцзян проживает подавляющее большинство уйгуров
Фото: depositphotos.com

Украинские правозащитные организации, комментируя отзыв Киевом подписи под заявлением относительно ситуации с правами человека в китайской провинции Синьцзян, заявили, что индифферентное отношение к массовым нарушениям прав человека недопустимо. Заявление было опубликовано 30 июня на сайте Центра прав человека Zmina.

"Даже если речь идет о рисках для собственных граждан, угрозе не получить критически важную во время пандемии партию вакцин, пренебрежение принципами прав человека в обмен на определенные блага от другого государства выглядит как компромисс со злом", – считают правозащитники.

Они призвали правительство и президента Украины обновить подпись под обращением о нарушении прав уйгуров в Китае и нарушении прав человека в Гонконге, а также публично объявить отзыв подписи.

Правозащитники потребовали не допускать непрозрачности в вопросах прав человека в международной политике.

Заявление поддержали 15 украинских правозащитных организаций, в их числе Харьковская правозащитная группа, Украинский Хельсинкский союз по правам человека, Центр гражданских свобод, Центр прав человека Zmina и другие.

Контекст:

The Associated Press, ссылаясь на источники в дипломатических кругах, писало, что Китай шантажировал Украину, угрожая заморозить поставку 500 тыс. доз вакцины от коронавируса. По данным агентства, Пекин таким образом добивался отзыва Украиной своей подписи под заявлением о ситуации в Синцьзяне.

Представительство Украины при ООН и других международных организациях 25 июня подтвердило отзыв подписи под заявлением ООН по уйгурам. Причины отзыва подписи не были указаны.

В провинции Синьцзян проживает подавляющее большинство уйгуров – представителей тюркоязычной народности, которые исповедуют ислам (мусульмане-сунниты).

Их численность в Китае – около 10 млн. По оценкам правозащитных организаций, более 3 млн уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств находятся в так называемых лагерях для перевоспитания, где их принуждают отказаться от их религии, культуры и языка.

Китай отрицает любое притеснение уйгуров, заявляя, что лагеря, в которые отправляются представители этой национальности, нужны для профессиональной подготовки граждан. Однако, по данным ООН, у уйгуров и других представителей религиозных меньшинств в тюрьмах Китая могут принудительно извлекать внутренние органы.

Соединенные Штаты ввели 5 декабря 2020 года визовые санкции в отношении китайских должностных лиц и функционеров Коммунистической партии Китая за причастность к "ужасающим нарушениям прав человека" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, Тибете и других регионах Китая, распространению пропаганды, принуждению и запугиванию несогласных с политикой официального Пекина.

19 января, в свой последний день в должности госсекретаря США, Майк Помпео обвинил Китай в геноциде уйгуров и других этнических и религиозных меньшинств и отдал распоряжение Госдепартаменту продолжать расследовать и собирать информацию о том, что происходит в Синьцзяне.

На следующий день Китай ввел санкции против 28 человек из администрации 45-го президента США Дональда Трампа, включая Помпео.

Теги: Украина, Китай, ООН, правозащитники, Пекин, Гонконг, уйгуры
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