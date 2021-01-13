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В 2020 году Китай был главным торговым партнером Украины – таможня

На третьем месте по стоимости как экспортированных в Украину, так и импортированных из нее товаров – Россия.

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По данным таможни, Китай крупнейший торговый партнер Украины
По данным таможни, Китай – крупнейший торговый партнер Украины
Фото: depositphotos.com

В 2020 году Китай был главным торговым партнером Украины, сообщила украинская Государственная таможенная служба в Facebook.

Сообщается, что больше всего товаров в Украину за год импортировали из Китая (на $8,3 млрд), Германии ($5,1 млрд) и России ($4,6). Экспортировали из Украины больше всего в Китай ($7,1 млрд), Польшу ($3,3 млрд) и Россию ($2,7 млрд).

За 12 месяцев 2020 года в Украину импортировали товаров на $54,2 млрд. Экспортировали из Украины на $49,2 млрд. Весь товарооборот в 2020 году составил $103,4 млрд, что на $7 млрд меньше, чем в предыдущем.

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли зерновые (на $9,4 млрд), черные металлы (на $7,7 млрд), жиры и масла животного или растительного происхождения (на $5,8 млрд).

Больше всего импортировали в Украину минеральные топлива, нефть и продукты ее перегонки (на $8 млрд); реакторы, котлы, машины, оборудование и механические устройства (на $6,1 млрд), устройства наземного транспорта ($5,5 млрд).

По данным украинского правительства, в 2019 году Китай также был главным торговым партнером Украины. Товарооборот между странами составил $12,79 млрд.

https://www.facebook.com/UkraineCustoms/posts/231432878591811

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ожидает, что экономика страны в 2021 году вырастет почти на 5%

Теги: Китай, экономика, импорт, таможня, экспорт, товарооборот, Государственная таможенная служба Украины
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